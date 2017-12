Descarta cambios

Dallas— Jerry Jones, el dueño del equipo de los Vaqueros, asegura que el entrenador Jason Garrett regresará para su octava temporada completa después que Dallas no logró llegar a los playoffs en un año que se arruinó por la suspensión del destacado corredor de poder Ezekiel Elliott.Jones comentó ayer en su programa de radio que el trabajo de Garrett “no representa ningún problema”, aunque sugirió que podría haber otros cambios en el staff de entrenadores, ya que varios contratos van a expirar.A Garrett le quedan dos de los cinco años de su contrato que firmó después que Dallas ganó el Este de la Conferencia Nacional en el 2014.“Sé muchas cosas acerca de Jason Garrett. Debido a eso, puedo decir rápida y llanamente que su de-sempeño no ha representado ningún problema”, dijo Jones.El coordinador ofensivo Scott Linehan y el coordinador defensivo Rod Marinelli firmaron ampliaciones a sus contratos durante la pasada temporada baja, así que, sus contratos aún no expiran.“Tenemos muchos contratos que van a concluir en diferentes momentos”, comentó Jones.“Ya resolveremos eso. Eso no significa que habrá cambios materiales, pero ya veremos”.Los Vaqueros, que tienen un récord de 8-7 y que concluirán la temporada este domingo visitando a Filadelfia, el campeón de la División, tuvieron un inicio disparejo antes de lograr tres victorias seguidas y conseguir una marca de 5-3 para enfrentar la suspensión de Elliott debido a alegatos de violencia doméstica.Dallas perdió los tres primeros partidos sin Elliott antes de ganar tres seguidos para mantenerse a flote.El pasado fin de semana, los Vaqueros perdieron ante Seattle el partido de eliminación para playoffs, a pesar del regreso del líder de acarreos de la NFL del año pasado.Garrett ha logrado llegar en dos ocasiones a los playoffs en siete temporadas.Tiene un récord de 67-55, incluyendo la postemporada y la mitad de la temporada del 2010, cuando se hizo cargo del equipo después que Wade Phillips fue despedido.Garrett se encuentra en un segundo lugar distante de Tom Landry en cuanto al tiempo que ha pasado con el equipo y el número de victorias.Jones no proporcionó datos específicos cuando le preguntaron por qué razón Garrett era la persona adecuada por dirigir a Vaqueros.Dallas tuvo un récord de 1-2 en los playoffs durante la temporada pasada y perdió su primer partido de playoff como primer sembrado en la Conferencia Nacional.En los últimos cuatro años, los Vaqueros han alternado su actuación entre ganar la División y no participar en playoffs.“Básicamente, no entremos en todas las razones por las que sí podría ser y yo no les diré todas las razones por la que no podría ser”, dijo Jones.“Sólo digamos que los Vaqueros no están interesados en considerar un cambio de entrenador”.