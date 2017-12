Houston— Ben Roethlisberger lanzó para 226 yardas y dos anotaciones, y los Acereros de Pittsburgh aseguraron un descanso de primera ronda en los playoffs con una victoria de 34 a 6 sobre los Texanos de Houston, ayer.Roethlisberger lanzó pases a seis jugadores a manera que Pittsburgh dominaba sobre los Texanos, a pesar de no contar con el mejor receptor de la NFL, Antonio Brown, quien se quedó en la banca con una lesión en su pantorrilla.Los Acereros amasaron una ventaja de 20 a 0 al llegar al medio tiempo tras haber aprovechado dos pérdidas de balón de los Texanos. Le’Veon Bell agregó un acarreo de anotación de 10 yardas en el tercer cuarto, y el novato JuJu Smith-Schuster puso el marcador 34 a 6 con un touchdown en una atrapada de pase de 18 yardas en el último periodo. Bell terminó con 14 acarreos por 69 yardas y Smith-Schuster obtuvo seis recepciones por 75 yardas.T.J. Yates quedó en 7 de 16 pases para 83 yardas y un touchdown para los Texanos, quienes perdieron su quinto partido consecutivo y por octava ocasión en nueve partidos. Yates tuvo su segunda participación como titular desde que Tom Savage sufriera una conmoción. Yates salió del campo por un tiempo breve el lunes para ser evaluado de una posible conmoción, y su reemplazo, Taylor Heinecke, sufrió una conmoción en su única posesión.Roethlisberger fue reemplazado por Landry Jones faltando alrededor de seis minutos de juego tras haber asegurado la victoria.Los Acereros acosaron constantemente a Yates, con Mike Hilton al frente tras haber conseguido tres derribos y haber golpeado al mariscal en tres ocasiones, Cameron Hayward agregó otros dos y forzó un balón suelto.Los Texanos no pudieron hacer mucho en un día en el que su estadio en casa fuera invadido por los fans de los Acereros hondeando sus terribles toallas. Uno de los momentos más espectaculares fue una acrobática recepción para un touchdown de tres yardas de DeAndre Hopkins en el último periodo. Hopkins desvió el balón con su mano derecha, y luego la recuperó con su izquierda y puso ambos pies en el suelo antes de caer fuera del área, consiguiendo así su 13va. recepción de anotación, imponiendo con ello un récord de la NFL.Los Acereros tomaron una ventaja de 10 a 0 cuando Roethlisberger encontró a Justin Hunter para un pase de anotación de cinco yardas en el primer cuarto.Alfred Blue consiguió un acarreo de 48 yardas en la primera jugada del segundo cuarto para colocar a los Texanos en la yarda 18 de Pittsburgh. Los Texanos llegaron hasta la yarda uno en una segunda oportunidad, peor no pudieron hacer nade en las próximas dos jugadas antes de que Yates fuera interceptado en la zona de anotación.Pittsburgh agregó un touchdown en un acarreo de una yarda por parte de Roosevelt Nix en la siguiente posesión. Heyward derribó a Yates tres jugadas después y ocasionó la recuperación de un balón suelto por parte de Bud Dupree para darles a los Acereros el balón.Pittsburgh agregó un gol de campo de 36 yardas en la próxima avanzada para imponer una ventaja de 20 a 0.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.