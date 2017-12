Cortan 76ers mala racha

Nueva York.- Joel Embiid había jugado muchos partidos intrascendentes en la NBA como para perderse una de las jornadas más atractivas y divertidas en el calendario.Así que, en cuanto supo que su espalda estaba mejor, se mostró dispuesto a ingresar en la cancha para su primer encuentro navideño.Embiid sumó 25 puntos y 16 rebotes, JJ Redick añadió 24 unidades, y los 76ers de Filadelfia cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas al imponerse ayer 105-98 sobre los Knicks de Nueva York.“Especialmente después de lo que hemos pasado en los últimos cuatro años, me emocionaba bastante jugar esta noche, porque habíamos sufrido muchas derrotas”, dijo Embiid. “Y ser capaz de formar parte de uno de los equipos de nuestra Liga que juegan en este día demuestra lo mucho que hemos mejorado”.Ni Embiid ni Redick tenían el visto bueno para jugar sino hasta los calentamientos previos al partido. Gracias a su presencia, los 76ers hicieron lo suficiente para ganar un partido de Navidad, fecha en la que no jugaban desde 2001.Embiid, quien ha lidiado con problemas de espalda, libró un gran duelo personal con Enes Kanter, quien logró su mejor cifra de la campaña al anotar 31 puntos y empató un récord personal de 22 rebotes.Kanter se unió a Wilt Chamberlain, Bill Russell y Bob Lanier, como los únicos jugadores con un partido de 30 puntos y 20 rebotes en la Navidad, de acuerdo con información proporcionada a los Knicks por la firma de estadísticas Elias.“Lo respeto mucho, porque este tipo no jugó tres o cuatro años para alcanzar el nivel en el que juega ahora”, dijo Kanter en referencia a Embiid. “Así que es bueno jugar contra un chico así”.Redick, quien se perdió el compromiso anterior por un problema de rigidez en el muslo derecho, ayudó a que los 76ers se alejaran tras un empate 89-89 registrado en el cuarto periodo.Kristaps Porzingis anotó 22 puntos por los Knicks, que cayeron a una foja de 22-30 en Navidad. Sufrieron su quinta derrota seguida en estas festividades.

