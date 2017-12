Llega 'Boxing Day' a la Liga Premier

Manchester, Inglaterra.- Con unos Red Devils obligados a no darle más espacio a su vecino el Manchester City, hoy arranca la Jornada 20, el llamado Boxing Day de la Premier League inglesa.Manchester United recibe al Burnley con la misión de no perderle la pista a los Citizens, pues suma 42 puntos, 13 abajo del City, que juega hasta mañana en casa del Newcastle.El United viene de igualar ante el Leicester en el Estadio King Power, con gol en tiempo de compensación, pero podrá aprovechar que el visitante liga dos cotejos sin triunfo.El Chelsea, por su parte, recupera a Álvaro Morata, sancionado por acumulación de amonestaciones en la pasada sesión, para el duelo contra el Brighton & Hove alentado por los tres puntos logrados ante el Watford, que sirvió para sepultar la racha de siete duelos sin ganar.El equipo de Antonio Conte espera que con el delantero español pueda reencontrar el gol. Los Blues son terceros de la tabla con 39 unidades, cuatro encima del Liverpool, que en casa recibirá al Swansea City. Los Reds no pueden descuidarse porque ya les pisan los talones el Tottenham Hotspur, que suma 38 puntos, y que buscará hilvanar 2 triunfos, al recibir al Southampton.Liverpool tratará además de salir del bache al que entró hace un mes. Tres empates y un sólo triunfo resumen sus últimos compromisos, que le han distanciado de la cima y han puesto en peligro su lugar que le da boleto a la siguiente Champions League.Los Spurs harán hasta lo imposible para que su delantero Harry Kane se convierta en el máximo goleador del 2017, pues suma 53 anotaciones, una menos que el argentino Lionel Messi, del Barcelona.Por su parte, el delantero mexicano Javier Hernández espera tener minutos en la visita que hará el West Ham al Bournemouth, partido que se jugará a las 08:00 horas de Ciudad Juárez.Los Hammers necesitan sumar porque podrían caer a los puestos que hacen perder la categoría, ya que marchan 17 de la clasificación con 17 unidades, una más que su rival; tres encima del West Bromwich y cuatro arriba del Swansea, que son los coleros.

