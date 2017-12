Phoenix— Bill Snyder ha entrenado a Kansas State por 26 temporadas, regresando en una ocasión de su retiro para entrenar en el estadio que porta su nombre.El Cactus Bowl de esta noche contra UCLA podría llegar a ser su gran final.Snyder tiene un contrato que se renueva de manera automática cada temporada, pero el entrenador de 78 años no se ha decidido si quiere seguir trabajando por una 27va. temporada o jubilarse.“Lo he discutido con mi familia y necesito discutirlo un poco más con nuestra administración”, dijo Snyder. “Simplemente creo que necesito hablarlo con mayor detalle. Ya que como ustedes saben es una gran decisión para mí”.Snyder ayudó a convertir al equipo de Kansas State en un prominente programa de nivel nacional cuando asumió el mando del mismo en 1989. Se retiró en el 2005, y luego el programa comenzó a decaer, y Snayder regresó como entrenador en el 2008.Snyder ha conducido a Kansas State a ocho participaciones consecutivas de bowl y a 19 en total, incluyendo tres viajes al Fiesta Bowl en Arizona.Los Wildcats tuvieron un lento comienzo en su temporada del 2017, perdiendo tres de sus primeros cuatro partidos de la Big 12. Pero Kansas State cerró la temporada con gran poderío, En los últimos cinco partidos sólo perdió ante el núm. 23 West Virginia por cinco puntos.UCLA tuvo un tumultuoso arranque también, lo que le costó al entrenador Jim Mora su empleo a sólo un partido antes de que terminara la temporada. Los Bruins cerraron la temporada regular con una victoria de 30 a 27 sobre California bajo el mando del entrenador interino Jedd Fisch para conseguir la legibilidad al bowl luego de haber quedado fuera de la postemporada hace un año.UCLA contrató al ex entrenador de Oregon y de las Águilas de Filadelfia Chip Kelly el mes pasado, pero Fisch conducirá a los Bruins al enfrentarse a Kansas State.“Tengo tiempo de conocer a Chip, y el sólo dijo que yo me hiciera cargo de este equipo hasta que termine el partido del bowl”, dijo Fisch. “Luego en cierto momento el tomará las riendas como entrenador principal”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.