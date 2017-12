Arlington, Texas.- Ahora que Dak Prescott ha visto cómo vive la otra mitad en la NFL, el mariscal de Dallas puede ver lo fácil que era pensar que cada temporada iba a ser como la de su formidable año de novato.Quedar fuera de los playoffs no había sido una posibilidad que hubieran considerado tras haber conseguido la mejor marca de la Conferencia Nacional con 13 victorias –hasta que los Vaqueros perdieron un partido de eliminación de postemporada ante Seattle y de pronto sólo les queda jugar para terminar con un récord ganador al llegar a su final de temporada en Filadelfia el domingo.“Me hace sentir un mayor respeto por esta Liga, por este deporte, por la preparación y todo lo que conlleva llegar a ser uno de los grandes en la Liga”, dijo Prescott tras la derrota del domingo de 21-12 ante los Halcones Marinos.“Tras haber tenido un primer año como ese, creo que muchas veces uno da las cosas por hecho. Luego llegamos al segundo año y muchas cosas resultan estar en tu contra y eso es muy difícil”.Tanto dentro como fuera del campo, Prescott llegó a decir que la suspensión de seis partidos de su compañero de equipo, Ezekiel Elliott –con quien compartió el estrellato como novato el año pasado– debido a acusaciones de violencia doméstica, fue una de las cosas más significativas que salieron mal para Dallas.Elliott regresó para el partido contra los Halcones Marinos, pero muchas de las cosas que afectaron a Prescott, incluso sin el corredor, continuaron manifestándose. Tomó muy decisiones equivocadas y realizó lanzamientos malos, cosas que por lo regular llegó a evitar cuando impuso ese récord de novato de la NFL con el mejor rating de mariscal la temporada pasada.Y ya que se trataba de un partido con mucho en juego, el lanzamiento que dirigió a Elliott y lo techó, que resultó en un retorno de intercepción de 30 yardas para un touchdown de Justin Coleman, el error pareció magnificarse.El pase que lanzó a Dez Bryant y que rebotó de las manos del receptor tras el cual vino la segunda intercepción, fue otro ejemplo de cómo errores tan críticos han reemplazado los mejores momentos de hace un año.“Creo que lo que más nos afectó fueron los balones perdidos”, dijo el entrenador Jason Garrett. “Él ha hecho un gran trabajo encargándose del balón a través de su carrera, y eso no es algo fácil de hacer para un joven mariscal como él”.El mariscal líder de la franquicia, Tony Romo, le concedió el puesto a Prescott el año pasado, cuando Romo estaba listo para regresar al campo tras haberse recuperado de una lesión que sufrió en la pretemporada y cuando los Vaqueros estaban en medio de una racha ganadora, con un récord de franquicia de 11 victorias consecutivas. Luego Romo se retiró para convertirse en corresponsal deportivo al final de la temporada.El propietario y gerente general, Jerry Jones, le apuesta todo a Prescott, a pesar del gran incremento en el número de intercepciones (13 en total, en comparación a las cuatro que acumuló la temporada pasada, con cuatro que han sido regresadas hasta la zona de anotación).La derrota ante Seattle fue la segunda ocasión en seis partidos en que la ofensiva de Dallas no logra anotar un solo touchdown, algo que resulta más alarmante, incluso con el regreso de Elliott.“Estoy emocionado sobre nuestro futuro con Dak como mariscal”, dijo Jones. “Estoy muy emocionado sobre nuestro futuro. Simplemente tenemos que hacer un mejor trabajo”.A pesar de lo bien que jugó Prescott como el Novato Ofensivo del Año la temporada pasada, perdió su único partido de playoffs para los primeros sembrados Vaqueros –lo mismo que hizo Romo nueve años antes, cuando comenzaba a forjarse una reputación de un muy buen mariscal.Tras haber sufrido la mayor cantidad de intercepciones para un mariscal de Dallas, desde que Romo lanzara 19 en el 2012, Prescott enfrentará las dudas que seguro comenzarán a surgir sobre cómo podrá mantenerse en el poder como mariscal en su tercera temporada.“El futuro luce brillante”, dijo Prescott, quien registrará un significativo declive en su porcentaje de pases completos y rating de mariscal.“No vamos a darnos por vencidos con este equipo. No vamos a perder la fe en nosotros mismos. Sabemos que no llegamos a la postemporada, pero esperamos que eso nos motive”.

