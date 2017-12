Se acerca a su objetivo

En un inicio jugador de futbol siete, el mediocampista fronterizo Joseph Darian Simental pule sus cualidades y, con el objetivo puesto en la Primera División, forja su futuro en las divisiones inferiores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, club al que llegó después de varias visorías cumplidas.Una de ellas, en Chivas Milenio, en esta ciudad.Detectado por los entrenadores Arturo Niño y Hugo Díaz, el medio de contención de 15 años y 1.65 metros, originario de El Paso, Texas, quien cumple con la labor de recuperar el balón, pasarlo fácil y bien a sus compañeros y ayudar al equipo a ganar, está cerca de cumplir un año en las inferiores del ‘Rebaño Sagrado’, en el que viste la playera 399.“Muy contento porque, la verdad, es una oportunidad que muchos la quisiéramos tener y hoy que me toca a mí tenerla, quiero aprovecharla al máximo cada día”, afirmó.A su llegada a la ‘Perla Tapatía’, Joseph, quien se ha fijado la meta de llegar al máximo circuito del futbol mexicano en un plazo de tres años, a los 18 o 19, tuvo que ganar su primer partido fuera del rectángulo verde.“Me he sentido bien, de primero, sí, era un dolor grande estar solo allá, pero, al paso del tiempo ya me acostumbré y mi meta es seguirme manteniendo y esforzarme para llegar a cumplir mi sueño que es Primera División”, comentó.Admirador desde pequeño de Iván ‘Guti’ Estrada y de Lionel Messi, Darian, quien tiene como modelo a seguir en su posición a José Juan ‘Gallito’ Vázquez, ex de Chivas y ahora jugador de Santos Laguna, tuvo mucha actividad el torneo pasado.“Gracias a Dios he estado constante en las participaciones de cada partido y, de vez en cuando que me suben a jugar con los de la –Sub- 20, con la Tercera División, pero, sí, he desarrollado mucho más de lo que había desarrollado aquí en este tiempo que estaba en la escuela de Chivas”, afirmó.Entre los aspectos del juego en los que ha mejorado, mencionó su mentalidad, en lo futbolístico y, en su carácter, pues ya no se enoja tan fácilmente.“Antes era de los que –me hacían- una falta y reclamaba al árbitro y ya no. Mis cualidades sí las he destacado un poco más y ahí voy poco a poco”, externó.Joseph jugó 450 minutos en el Apertura 2017, en la Sub 15, participó en ocho juegos, siete de ellos como titular, recibió dos tarjetas amarillas y anotó un gol contra la filial de los Gallos Blancos del Querétaro.En la escuadra de Tercera División vio acción en seis partidos, tres en el once inicial y totalizó 324 minutos.“A mí, en lo individual, digamos que -me fue- pues bien, pero, en lo grupal, sí, nos fue un poco mal”, dijo.La escuadra Sub 15 del ‘chiverío’ a cargo de Jesús Robles finalizó en sexto lugar de su grupo y no calificó a la Liguilla.Mientras avanza paso a paso en la consecución de su meta, el deportista se dijo orgulloso por llevar los colores rojo, blanco y azul del Guadalajara en su uniforme.“Es un orgullo portar esa playera. Como nos dicen los ‘profes’, la tenemos que sudar y a dar siempre al máximo porque cualquier equipo que se enfrenta contra nosotros va al tope y nos quiere ganar. Entonces, sí, es un orgullo portar la playera de Chivas, uno de los mejores equipos de México”, apuntó.Para el Clausura 2018, Darian Simental quiere sacarse la espina, contribuir con su equipo a la calificación a la Liguilla y conquistar el gallardete.