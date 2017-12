Protestas en la NFL, la noticia deportiva de 2017

Denver.- El presidente Donald Trump no podía soportar que los jugadores de la NFL se arrodillaran durante la interpretación del Himno Nacional. Su exigencia para que los equipos despidieran a los participantes en esa protesta no hizo sino darle realce al propio movimiento y abrir un debate nacional sobre el asunto.Colin Kaepernick, mariscal de los 49ers de San Francisco, comenzó la protesta el año pasado a fin de llamar la atención sobre la inequidad racial y los abusos policiales contra las minorías. Actualmente, Kaepernick está sin empleo, y pocos jugadores seguían protestando en la presente campaña, antes de que Trump interviniera en el asunto.“Nos encantaría ver que uno de estos dueños de la NFL, cuando alguien le falta al respeto a nuestra bandera, dijera que ese hijo de... debe abandonar ahora el terreno, que está despedido”, dijo Trump, intercalando un insulto a las madres de los jugadores que protestaban.La declaración llegó a finales de septiembre, durante un acto político en Huntsville, Alabama. Aunque generó elogios de algunos fanáticos, provocó también críticas por parte de jugadores, dueños de los equipos y activistas.Y en el fin de semana siguiente, más de 200 jugadores protestaron, al no ponerse de pie durante el Himno Nacional, un abierto desafío a Trump.La disputa del presidente con la NFL fue votada como la noticia de 2017 por parte de los miembros y editores de The Associated Press. Superó por un amplio margen al escándalo de corrupción en el basquetbol colegial y a la coronación de los Astros de Houston en la Serie Mundial, que alentó a una ciudad devastada por el huracán Harvey.El año estuvo marcado por escándalos sexuales, un abarcador caso de dopaje en Rusia y el fracaso de Estados Unidos en las eliminatorias mundialistas.Tom Brady orquestó una remontada sin precedente. Sus Patriotas de Nueva Inglaterra, que perdían por 28-3, terminaron derrotando a los Halcones de Atlanta en el primer Super Bowl que requirió una prórroga para dirimirse.También en el futbol americano, pero colegial, Clemson remontó en el último segundo para vencer a Alabama y apoderarse del campeonato nacional.Kevin Durant guió a los Warriors de Golden State hacia el título de la NBA, en la tercera final consecutiva entre ese equipo y los Cavaliers de Cleveland.El astro de las artes marciales mixtas Connor McGregor debutó como boxeador para medirse a Floyd Mayweather Jr., quien se había retirado como monarca invicto.

