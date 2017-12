Con la música de mariachi de fondo, los Sun Devils de Arizona State y el Wolfpack de North Carolina State arribaron ayer a El Paso, para enfrentarse este viernes en la edición número 84 del tradicional Tazón del Sol, a partir de la 1:00 pm en el Estadio Sun Bowl.Los primeros en llegar fueron los Diablos del Sol de la Estatal de Arizona y lo hicieron poco después de las 10:00 de la mañana cuando el avión Boeing 737 aterrizó en suelo paseño. El equipo de NC State llegó diez minutos antes de las 4:00 de la tarde, traslado desde Carolina del Norte por un Boeing 767.A diferencia de otros años, en que el recibimiento es en la sala de espera del Aeropuerto de El Paso, ayer a los equipos se les dio la bienvenida en el hangar de la empresa Atlantic Aviation FBO.Mientras los jugadores descendían de sus respectivos aviones, a unos metros de distancia se escuchaban las notas del mariachi, mismas que lograron dibujar sonrisas en los recién llegados, al tiempo que no dejaban de grabar con sus celulares el recibimiento.Ya en el hangar pudieron escuchar más de cerca al mariachi, así como apreciar mejor los pasos de baile de las chicas del grupo de danza folclórica. Los jugadores de Arizona mostraron su gusto y alegría por la música y el baile mexicanos, experiencia que algunos de ellos ya habían vivido, pues hace apenas tres años también jugaron en el Sun Bowl.En cambio, para la Universidad Estatal de Carolina del Norte este es su primer viaje a El Paso y por lo tanto la primera ocasión que tienen un recibimiento con sabor mexicano, lo que se reflejó en su mayor entusiasmo al escuchar a la trompeta, los violines, la guitarra y el guitarrón, y a la voz del mariachi cantar el Son de la negra y La Bamba.Cada uno de los entrenadores, Todd Graham por Arizona State, y Dave Doeren por NC State, recibieron de regalo un sombrero charro, y después las chicas del grupo de danza, así como las integrantes de la corte encabezada por su reina Macy McBeth, invitaron a bailar a algunos de los jugadores, que de inmediato aceptaron la cortesía.Antes de terminar cada uno de los recibimientos, mariachi, jugadores, entrenadores, directivos y familiares cantaron al unísono la versión de Feliz Navidad que hiciera inmortal José Feliciano.Contentos con el recibimientoTodd Graham, que viene al Sun Bowl todavía como entrenador en jefe de Arizona State, dijo que el recibimiento que les dieron fue fabuloso.“Es fabuloso. Es muy grato estar de regreso en el gran estado de Texas. Obviamente tenemos aquí una gran tradición con el Sun Bowl, viendo hacia atrás con Pat Tillman en su año senior, y siempre hemos jugado bien aquí. Obviamente yo soy de aquí, así es que esto es especial para mi, terminar mi último juego como entrenador en jefe de los Sun Devils aquí en Texas, el estado donde nací”.Graham, quien hace tres años vivió esta misma experiencia, comentó que prefirió no adelantar lo que le esperaba a los jugadores que no habían venido para que de esa manera fuera una sorpresa para ellos.-¿Ha sido extraño prepararse para este juego sabiendo que es el último como entrenador de Arizona State?“Absolutamente no. Sabes, este es el último año de los seniors y es mi último año. Han sido seis años especiales, hemos tenido muchos logros y queremos terminar este periodo con el título del Sun BowlPor su parte, Doeren dijo que fue grandioso el recibimiento y que era algo que de alguna manera ya esperaban”.“Esperábamos que la hospitalidad fuera como es, y además buen clima, algo de sol, es muy agradable”, mencionó el entrenador de NC State, y agregó que el sombrero charro que recibió le encantó a su hijo y por eso lo estuvo portando mientras duró la recepción.En relación al hecho de tener que viajar en el día de Navidad, dijo que para ellos la experiencia no es la misma que para la mayoría de las personas.“Así es, es diferente, es decir, la vida del entrenador es diferente de cualquier manera. Las fiestas navideñas no suelen ser como son para las demás personas, pero simplemente estamos contentos de estar en un Tazón en Navidad”.Añadió que sin duda están emocionados por estar aquí, realmente esperabas vivir esta experiencia. ‘Al principio estuvimos algo preocupados por la distancia, pero ahora emocionados de estar aquí.’-¿Cuáles son algunas de las claves para lograr la victoria el viernes?“Tener control del balón y anotar muchos puntos”.-¿Algo en particular que quieren hacer en El Paso, además del juego?“Simplemente pasar un buen momento y estar seguros, disfrutar la compañía de nuestras familias y ver a estos jugadores disfrutar su último partido juntos”.-¿Piensa comer algo de comida mexicana?“Sí, claro, mucha de ella”.

