Le pinta todo diferente a Borelli

El verano pasado, Eder Borelli regresó de Guadalajara, Jalisco, sede de la pretemporada de Bravos, a esta ciudad, operado de la rodilla derecha y en muletas.A raíz de la intervención quirúrgica, el lateral izquierdo de la escuadra fronteriza perdió el puesto titular con el brasileño Magno Aparecido, sólo vio acción cuatro minutos contra Zacatepec, en la jornada 15, y fuera de la cancha vivió la tristeza y la frustración de una tercera derrota en una final para el FC Juárez.Hoy, rumbo al Clausura 2018, en el Ascenso MX, el panorama luce completamente distinto para Borelli Cap.Metido de lleno en la preparación física, táctica y futbolística del conjunto, el regiomontano con marcado acento argentino, de 27 años y 1.67 metros, entrena a doble sesión, al parejo de sus coequiperos y, el sábado anterior, integró el once titular en el partido amistoso contra Dorados Fuerza UACH.El ánimo del jugador obviamente es otro y se apresta para sumar esfuerzos dentro del terreno de juego para los Bravos, quienes tras la derrota en la final ante Alebrijes Oaxaca, el 15 del mes en curso, llegaron al campamento con una poderosa idea en mente y una frecuente palabra en la boca: revancha.“La verdad que sí, la anterior –pretemporada- había tenido el tema de la operación, así que, creo que es muy bueno. Estoy muy contento de poder haber hecho la pretemporada al par de mis compañeros”, declaró.Jugador pionero de Bravos FC Juárez junto a Mario Ortiz, Iván Vázquez, Leandro Carrijo y Alan Sánchez y monarca en el Apertura 2015, Eder está listo para pelear por la posición con Aparecido, quien no jugó contra la ‘División del Norte’ debido a una lastimadura.“Seguro, la verdad, en cada puesto está muy competitivo, que eso es muy bueno. La competencia es muy sana, siempre se trabaja al cien, deseándole lo mejor al compañero porque, si al compañero le va bien, al equipo le va bien y, si al equipo le va bien, nos va bien a todos. Entonces, creo que eso es muy importante para el grupo”, expuso.El ex jugador de Querétaro, Tigres, Correcaminos y Atlante, comparte plenamente el deseo de la plantilla bravía y este próximo torneo quiere un resultado diferente para los Bravos: ser campeones.“Creo que ya llevamos dos –finales perdidas- en el último año. Entonces, creo que eso nos motiva a mejorar lo que hicimos, que, en este caso, para mejorar lo que hicimos los dos torneos pasados, creo que no hay otra que ser campeón”, enfatizó.Borelli afirmó que los Bravos trabajan para cumplir este primer objetivo y después, pelear por el ascenso a Primera División Nacional.Hoy martes 26, después de dos días de descanso por las fiestas navideñas, los Bravos reportarán a Guadalajara, Jalisco.De ahí, viajarán a Morelia, Michoacán, donde mañana miércoles 27, enfrentarán a Monarcas Morelia de la Liga MX.

