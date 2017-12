Santos, a playoffs

Nueva Orleans.- El esquinero novato Marshon Lattimore logró una inusitada intercepción, luego que el ovoide lo golpeó en la espalda, y los Santos de Nueva Orleans derrotaron ayer 23-13 a los Halcones de Atlanta para asegurar su boleto a la postemporada.La defensiva de Nueva Orleans frenó en dos ocasiones a sus rivales dentro de su propia yarda dos, para avanzar a los playoffs, algo que no conseguía desde 2013.Ted Ginn atrapó un pase de anotación de 54 yardas, unas jugadas después del envío interceptado por Lattimore y poco antes del medio tiempo. Mark Ingram se valió de un estupendo corte para escaparse 26 yardas hasta las diagonales por los Santos (11-4), que siguieron controlando por poco margen el primer puesto de la División Sur de la Conferencia Nacional, de cara a la última semana de la campaña.La derrota dejó a los Halcones (9-6) sin posibilidad alguna de coronarse en la División Sur de la Nacional. Sin embargo, Atlanta puede sellar su pasaje a la postemporada si derrota a Carolina en el último encuentro, la víspera de Año Nuevo.Los Halcones llegaron al compromiso con la posibilidad de obtener su segundo cetro divisional en forma consecutiva, pero necesitaban vencer a Nueva Orleans. Desperdiciaron numerosas oportunidades, ante el delirio del público.Algunos espectadores se burlaron de los Halcones con un cartel que decía “28-3, Feliz Navidad”, en referencia a la ventaja que Atlanta dejó escapar en el último Super Bowl.Panteras, adentroCharlotte, Carolina del Norte.- Cam Newton anotó mediante un acarreo de dos yardas, a 35 segundos del final, y las Panteras de Carolina se impusieron 22-19 a los Bucaneros de Tampa Bay, para sellar su pasaje a la postemporada.Las Panteras (11-4) estuvieron en desventaja durante buena parte de la segunda mitad, pero Newton los condujo a un avance de 59 yardas durante los últimos tres minutos, merced a cuatro pases completos en siete intentos, antes de anotar en lo que bien pudo ser una jugada desastrosa.Newton soltó el centro pero recogió el ovoide y corrió hacia la zona prometida para dar la delantera a Carolina.El mariscal festejó usando el balón como si fuera un pastel. Encendió una vela imaginaria y dedicó el gesto a su hijo Chosen, en el día en que cumplió 2 años.Las Panteras pueden asegurar el título en la División Sur de la Conferencia Nacional si derrotan la próxima semana a Atlanta y si Nueva Orleans cae ante Tampa Bay (4-11).Broncos 11, Pieles Rojas 27Landover, Maryland.- Kirk Cousins lanzó para 299 yardas y tres anotaciones en lo que pudo haber sido su último partido como local con los Pieles Rojas de Washington, que vencieron 27-11 a los Broncos de Denver y a su reputada defensiva.Cousins completó 19 de 37 envíos y sufrió dos intercepciones. Sus pases de anotación tuvieron como destinatarios a Jamison Crowder, Josh Doctson y Vernon Davis.En la historia de Washington, Cousins inscribió su nombre como el primer mariscal con tres campañas de 25 pases de anotación o más. Necesita 65 yardas para hilar también tres temporadas con 4,000 o más.Delfines 13, Jefes 29Kansas City, Missouri.- Alex Smith pasó para 304 yardas y un touchdown, mientras que Kareem Hunt corrió para otras 91 y anotó en una ocasión, en el duelo que los Jefes de Kansas City ganaron 29-13 a los Delfines de Miami, con lo que hilaron su segundo cetro divisional consecutivo.Tras su coronación en la División Oeste de la Conferencia Americana, los Jefes lograron algo inédito. Jamás habían conseguido títulos divisionales en fila.Tyreek Hill logró seis recepciones para 109 yardas, en tanto que Harrison Butker convirtió cinco goles de campo por Kansas City (9-6), que trituró las escasas esperanzas de postemporada de los Delfines (6-9).Jay Cutler lanzó para 286 yardas y una anotación.Leones 17, Bengalíes 26Cincinnati.- Giovani Bernard corrió para 116 yardas y logró el touchdown decisivo en los últimos minutos para que los Bengalíes de Cincinnati vencieran 26-17 a los Leones de Detroit, quienes quedaron sin aspiración alguna de avanzar a la postemporada.Además de eliminar a los Leones, Cincinnati dio por lo menos algo de consuelo a su entrenador Marvin Lewis, quien quizás dirigió su último partido como local.Matthew Stafford y Detroit (8-7) no pudieron aprovecharse de un equipo diezmado por las lesiones y que venía de dar actuaciones lamentables en sus últimos dos duelos.Cargadores 14, Jets 7East Rutherford, Nueva Jersey.- Philip Rivers completó un envío de anotación con Antonio Gates, Melvin Gordon logró el otro touchdown mediante un acarreo y los Cargadores de Los Angeles siguieron con vida en la búsqueda de un boleto a los playoffs, tras imponerse 14-7 a los Jets de Nueva York.Los Cargadores (8-7) llegaron al fin de semana con la necesidad de ganar sus dos partidos restantes, incluido el del domingo próximo, como locales ante Oakland. Requieren además ayuda para colarse a la postemporada.Por lo pronto, Rivers y compañía han hecho su tarea.Cafés 3, Osos 20Chicago.- Los Osos de Chicago aplastaron 20-3 a los Cafés de Cleveland, que quedaron a un paso de completar una campaña infame sin una sola victoria.Cleveland se saboteó con sus propios errores. DeShone Kizer vio interceptados dos de sus envíos, y los Cafés incurrieron en un par de balones sueltos.Si cae la próxima semana, Cleveland se unirá a los Leones de Detroit de 2008 como los únicos equipos de la historia que han concluido una temporada con una foja de 0-16.Bills 16, Patriotas 37Foxborough, Massachusetts.- Tom Brady lanzó para un par de touchdowns y los Patriotas de Nueva Inglaterra siguieron en camino de terminar la campaña regular como primeros de la Conferencia Americana, al doblegar 37-16 a los Bills de Buffalo.Dion Lewis atrapó un pase de anotación y aportó otro touchdown mediante un acarreo de cuatro yardas. Condujo el balón 24 veces para establecer la mejor marca de su vida, con 129 yardas.Carneros 27, Titanes 23Nashville, Tennessee.- Jared Goff conectó un envío de touchdown con Cooper Kupp a 11:51 minutos del final, y los Carneros de Los Angeles superaron 27-23 a los Titanes de Tennessee para obtener el cetro divisional, algo que no conseguían desde 2003.Los Carneros (11-4) llegaron al encuentro necesitados de un triunfo propio o una derrota de Seattle para coronarse en la División Oeste de la Conferencia Nacional. Decidieron resolver las cosas por ellos mismos, guiados de nuevo por Goff y Todd Gurley II.

