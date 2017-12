Tiene altas metas en la duela

Inmersa en una carrera deportiva que va en ascenso, con metas claras que vendrán a apuntar otros aspectos de su vida, la basquetbolista Katia Alejandra Gallegos Rodríguez está comprometida con ella misma, sabedora de lo que está en juego dentro y fuera de las duelas.La proyección que tiene para el 2018 abarca no solo el aspecto deportivo, sino el educativo, donde la apuesta es todavía más transcendental.“Hay planes para que me recluten. El próximo año, en el verano voy a jugar con un equipo de allá de Houston, la idea es que me vean los entrenadores y luego ver cuáles son mis opciones para irme a jugar basquetbol el último año de colegio”, comentó la jugadora de 16 años de edad.La actual basquetbolista de la preparatoria Franklin ha sido nombrada en más de una ocasión jugadora más sobresaliente de la liga estudiantil.A mediados del año que está por concluir, Katia Alejandra fue parte de la Selección Nacional Mexicana que participó en el Campeonato FIBA Sub-16 Femenino de las Américas, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.Nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero residente, desde hace seis años, en El Paso, Texas, la basquetbolista se ganó su lugar en el cuadro tricolor, al dar muestras de sus cualidades dentro de las canchas.Dos años antes comenzó el seguimiento por parte de los entrenadores de la escuadra nacional, luego de un torneo municipal que se realizó en esta ciudad.Katia participó con el equipo del profesor Jorge Nevares, y en el desarrollo de ese torneo, el coach José Amparán contactó al cuerpo técnico de la selección para comentarles de ella.En una primera instancia, después de observar algunos vídeos, el cuerpo técnico la llamó a un filtro selectivo, pero por cuestiones de escuela no pudo atender dicha convocatoria.Posteriormente fue visoreada por el cuerpo técnico de la selección mexicana y de inmediato la consideraron para ser parte del conjunto azteca.Katia comenzó a jugar basquetbol en esta ciudad en el Colegio Latinoamericano, posteriormente, tras emigrar a El Paso, en 2010, fue parte de un club en esa localidad.

