Cuentas pendientes

Ciudad de México.- Han disputado las últimas tres Finales de la NBA, y el Día de Navidad tendrán un nuevo capítulo para la saga.Golden State y Cleveland encabezan el menú basquetbolero del 25 de diciembre, una de las fechas más esperadas por los aficionados desde hace muchos años.La Liga se dedica desde 1947 a agendar encuentros que llamen la atención en esa fecha tan especial, y esta campaña se llega ya a la edición 70 de esos duelos.Contando los cinco partidos para esta Navidad se habrán jugado ya un total de 247 partidos en esa fecha decembrina.Además este partido servirá como desempate, pues Cavs y Warriors han repartido victorias en las últimas dos Navidades.Golden State venía de coronarse en la campaña 2014-15, y para la Navidad de 2015 derrotó 89-83 a los Cavs con un partidazo de Draymond Green con 22 puntos y 15 rebotes.Pero la revancha llegó al otro año para los de Ohio. Cleveland llegaba como monarca de la 2015-16, y para la Navidad de 2016 venció como local 109-108 a los californianos con 31 puntos de LeBron James, quien agregó 13 tablas y cuatro triples.Cabe señalar que en ese par de duelos siempre ha ganado el local, y para el juego del lunes Warriors tendrá el apoyo de su público en la Oracle Arena, aunque no contará con el tiro de Stephen Curry, lesionado de un tobillo.Steve Kerr, coach de Golden State, dijo que hay un 99 por ciento de posibilidades de que Stephen no juegue, y que sí lo hace sería una actitud irresponsable, pues el guardia tiene ganas de tener acción en este importante duelo.Ahora, el menú navideño incluye otros juegos atractivos, como Houston ante Oklahoma City, o el de Minnesota ante Lakers, donde hay jóvenes en ambos equipos con potencial para ser súper estrellas.Tiene Kentavious permiso para jugarKentavious Caldwell-Pope, basquetbolista que firmaron para esta campaña los Lakers con un sueldo de casi 18 millones de dólares, duerme actualmente en el Centro de Detención de Seal Beach, California.Resulta que el guardia angelino violó una sentencia de libertad condicional por conducir por los efectos del alcohol, y por eso un juez le impuso esta semana una pena de prisión de 25 días.La buena para Caldwell-Pope es que puede salir a entrenar con Lakers y jugar con Los Angeles cuando los duelos sean en el Staples Center e incluso en el Estado de California, como lo hizo el viernes de visita ante los Warriors de Golden State.Eso sí, Kentavious, de 24 años y quien promedia esta campaña 14 puntos y cinco tablas, debe portar en todo momento un brazalete en el tobillo con un GPS para tenerlo vigilado.“Es una situación difícil, pero estoy de vuelta con mi equipo y me siento bien. Puedo entrar y hacer mi trabajo”, expresó el jugador tras el duelo ante Warriors.La buena para Lakers es que Caldwell-Pope no se ausentará tanto, pues la franquicia sólo tiene dos juegos fuera de California en los próximos días, ante Houston y Minnesota, el 31 de diciembre y 1 de enero, respectivamente.

