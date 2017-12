A diferencia de su temporada de debut en la Major Arena Soccer League, cuando no consiguieron una sola victoria, en este segundo año los Coyotes de El Paso llegan con una marca de cinco victorias y cinco descalabros, justo cuando para ellos se presenta un receso de dos semanas por las fiestas navideñas y de fin de año.Luego de haber estado con marca de 5-2, tres derrotas consecutivas los tienen por ahora con porcentaje de .500 en el segundo lugar de la División Suroeste, que es comandado por el Flash de Monterrey con récord invicto de 8-0. El tercer lugar de este sector es para los Soles de Sonora con 3-6, y al fondo se ubica Barracudas Rio Grande Valley con 2-7.Gil Cantú, presidente de los Coyotes, dijo que para ellos es importante mantener ese segundo lugar en la división y por eso harán algunos ajustes para la segunda vuelta de la temporada, incluida la búsqueda de refuerzos.‘Por supuesto que no nos gusta perder, pero en los últimos juegos hubo circunstancias difíciles como los viajes de madrugada y algunas lesiones. Pero el equipo ha mostado que puede plantarse nate cualquier rival’, comentó ayer el directivo.Hace un año, cuando se llegó al receso de media temporada, los Coyotes tenían una marca de cero victorias y nueve derrotas, lo que le costó el puesto al técnico uruguayo, Héctor Hugo Eugui, que fue sustituido por el regiomontano José Luis Treviño, que se mantienen actualmente en el mismo puesto.‘Obviamente hay una mejoría de temporada a temporada’, dijo Cantú. ‘El trabajo que hace el cuerpo técnico queda demostrado en la cancha, y justo cuando mejor jugábamos se presentaron algunas lesiones, aunque el equipo ha jugado bien y por ratos mejor que el rival.’La lesión que más ha afectado a los Coyotes, es la del portero Jesús Molina, que sufrió ruptura del tendón de Aquiles y está descartado para jugar el resto de la temporada.El presidente del equipo recalcó que se han presentado varios factores en esas tres últimas derrotas, como el viajar de madrugada por carretera que si merma a los jugadores, pero también hizo énfasis en que no se deben buscar pretextos y lo importante es mantener el segundo lugar porque al iniciar la segund vuelta vienen para ellos partidos difíciles.El sábado 7 de enero los Coyotes vuelven a la acción y lo harán en calidad de visitantes ante el Flash de Monterrey. Después tendrán una racha de tres juegos como locales, pero ante equipos que no serán ningún flan, el 12 de enero reciben a Sonora, el 19 a Turlock y el 25 a Monterrey.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.