No debe estar a gusto: Héctor Eugui

Ciudad de México.- El exfutbolista Héctor Hugo Eugui reveló que Valentín Diez, dueño del Toluca, quedó molesto con sus Diablos Rojos por no ser campeones en el año del centenario.“En el día a día siempre estamos pendientes, lo hablábamos con el licenciado Valentín, no tengo ninguna duda que él no debe estar a gusto porque lo conozco y lo hubiera deseado no en este, sino desde el año pasado”, explicó el ahora DT de Potros UAEM, en entrevista con Agencia Reforma.“Sí, se quedó (a deber) porque era lo que se esperaba, poder llegar al centenario con el campeonato hubiera sido la felicidad más grande de Don Valentín, el equipo se quedó, cuando parecía que tenía el equipo ideal, se fue a menos y al final no encontró llegar a la Final, de perdida”.Para Eugui, el propietario del club escarlata nunca ha dejado de luchar.“Él va a seguir luchando, siempre tiene mi agradecimiento y reconocerle que ha hecho todos los esfuerzos posibles por el tema del dinero, para que su equipo esté en los primeros lugares, siempre lo ha puesto”, apuntó.“Que le toca estar con la más fea, él no es feliz porque no ha sido campeón, pero él sigue aportando, nunca le ha quedado debiendo a nadie, es ejemplar”.El exfutbolista de los Diablos Rojos reconoció que lo mejor es la continuidad pese a que a Hernán Cristante sólo le restan seis meses al frente del equipo.“Hoy lo que tiene que pensar Hernán, le deseo lo mejor porque es buen amigo, pero él sabe en su cabecita que si no tiene el campeonato o por lo menos llegar en una buena posición, no hay mañana”, agregó.“Hoy tiene una nueva oportunidad, se la volvieron a brindar, y bueno, tendrá que ir a full”.