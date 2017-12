Regresa Serena al tenis

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.- Serena Williams regresará al tenis el sábado con un match de exhibición en Abu Dhabi contra la campeona del Abierto de Francia, Jelena Ostapenko.Williams no ha competido desde que ganó el Abierto de Australia en enero, cuando ya estaba embarazada. Se enfrentará a la letona Ostapenko en el Mubadala World Tennis Championship en el primer año en el que participan mujeres, dijeron ayer los organizadores del certamen.“Estoy deleitada por regresar a la cancha en Abu Dhabi por primera vez desde el nacimiento de mi hija en septiembre”, dijo Williams, de 36 años, en una declaración.Williams ha ganado 23 títulos de sencillos de Grand Slam, récord en la era moderna. Se espera que participe en busca de su 24to cetro en el Abierto de Australia del 2018, primer torneo de Grand Slam del año.Williams dio a luz a una niña, Alexis Olympia Ohanian Jr., el 1 de septiembre. En noviembre se casó con el co fundador del agregador de noticias en la Web Reddit, Alexis Ohanian.“El Mubadala World Tennis Championship ha marcado desde hace tiempo el inicio de la temporada global del tenis para hombres y estoy entusiasmada y honrada de hacer mi regreso como parte de las primeras mujeres en ese evento”, dijo.El Abierto de Australia arranca el 15 de enero.Descarta Azarenka jugar en AucklandAuckland, Nueva Zelanda.- En medio de la disputa legal que libra por la custodia de su hijo, Victoria Azarenka canceló los planes de reanudar su carrera tenística el 1 de enero en el torneo de Auckland.La bielorrusa, bicampeona del Abierto de Australia, notificó ayer a los organizadores del certamen que no podrá disputar el certamen en Nueva Zelanda, por “motivos personales”.Azarenka, quien llegó a ser primera del escalafón mundial, no juega desde julio, cuando participó en Wimbledon. No puede abandonar el estado de California sino hasta que se resuelva una disputa con su expareja por la custodia de su hijo Leo.Karl Budge, director del torneo de Auckland, dijo que “hay evidentemente muchas cosas pendientes todavía, y desafortunadamente el resultado de ello es que Victoria no estará aquí la próxima semana”.“Es algo duro para ella”, aseveró Budge. “Ha entrenado duro y es una profesional que quiere jugar al tenis”.Azarenka ha recibido una invitación para participar en el Abierto de Australia, que comienza el 15 de enero.

