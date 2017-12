Amarga Navidad

Arlington, Texas— Justin Coleman puso a Seattle al frente con el retorno de 30 yardas de un balón interceptado con el que llegó a la zona de anotación y los Halcones Marinos ganaron el partido de eliminación de los playoffs contra Dallas, venciendo a los Vaqueros 21-12 ayer, aún con Ezekiel Elliott de regreso tras cumplir con una suspensión de seis partidos.Dak Prescott lanzó dos intercepciones y la ofensiva de Dallas no pudo anotar ni un sólo touchdown a pesar de haberse reunido con su compañero en el área de los corredores, con el que compartió una formidable temporada de novato hace un año, cuando los Vaqueros impusieron un récord de la NFC con 13 victorias.Ahora Dallas ha sido eliminado de la postemporada con el final de su racha ganadora de tres partidos, y los Halcones Marinos aún tienen una oportunidad para mantener viva su racha de calificar en los playoffs por cinco años seguidos, luego que Russell Wilson lanzara dos pases de anotación, a pesar de haber registrado la marca más baja de su carrera de 93 yardas por aire.Coleman le dio a Seattle una ventaja de 14 a 9 en el tercer cuarto, cuando se estiró hacia abajo para capturar el muy mal lanzado pase de Prescott que iba dirigido a Elliott, y luego corrió sin ser tocado por 30 yardas para conseguir el touchdown.Fue la cuarta intercepción que le cuesta seis puntos a Prescott en esta temporada, quien lanzó tan sólo cuatro intercepciones la temporada pasada, cuando se convirtió en el novato ofensivo del año de la NFL. Lleva 13 intercepciones en total este año.Los Halcones Marinos fueron eliminados de la contienda por el título de la NFC del Oeste debido a la victoria de los Carneros de Los Ángeles sobre Tennessee. Pero aún pueden llegar a la postemporada con algo de ayuda, a pesar de haber sólo acumulado 136 yardas en total —su marca más baja desde que consiguieran tan sólo 135 en una victoria de 14 a 9 sobre los Carneros de St. Louis en el 2013.Los dos primeros touchdowns ofensivos de Seattle fueron gracias a que se cometieron faltas de interferencia en la zona de anotación. La primera fue en un pase de tres yardas dirigido a Jimmy Graham, y la segunda fue en un pase de seis yardas que iba para Doug Balwin tras haber realizado algunas jugadas por tierra en las que los Halcones Marinos fueron empujados hacia atrás, esto sucedió en ambas ocasiones.Los Vaqueros, quienes perdieron sus primeros tres partidos en los que no pudieron contar con Elliott, antes de su racha ganadora, hicieron un gran uso del líder en acarreos de la NFL del año pasado, tras su ausencia de seis semanas, entregándole el balón en 15 ocasiones en las que acumuló hasta 73 yardas en la primera mitad.El acarreo más largo fue uno de nueve yardas, ya que promedió con 4.7 yardas por acarreo. Elliott terminó con 94 yardas en 24 acarreos.Pero Dallas no le entregó el balón a Elliott cuando consiguió una primera oportunidad en la yarda tres de Seattle estando nueve puntos abajo en el marcador a mediados del último periodo. Luego de un acarreo de Prescott, vino un castigo por uso ilegal que manos fue marcado en una jugada de pase, y tras el tercer derribo de Prescott, Dan Bailey falló un intento de gol de campo de 34 yardas.Bailey, quien consiguió dos goles de campo de 51 yardas, incluidos en sus cuatro patadas, volvió a fallar en los últimos segundos del partido.El receptor de Dallas, Dez Bryant dejó caer el primer pase del juego y fue captado por las cámaras en la lateral gritándole al ex receptor de los Vaqueros, Miles Austin, quien ahora es miembro del personal.

