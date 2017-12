Ahora construye su futuro

Creyente que los plazos inician y terminan, contento y satisfecho por lo realizado dentro de la cancha, el juarense David López ha dicho adiós al futbol y se ha marchado a casa con sólo un deseo incumplido y una espinita clavada en su carrera: jugar para el equipo de su ciudad natal y defender a muerte su playera y sus colores.Bicampeón con el Isidro Metapan de El Salvador, López Molinar, quien ‘picó piedra’ en las divisiones inferiores y en la Liga de Ascenso del futbol mexicano, alcanzó la gloria, tocó el cielo en Centroamérica y en el Caribe, y participó en la Concachampions con la escuadra salvadoreña, encontró una oportunidad para desarrollar su carrera y sus estudios de ingeniería civil.Frente a este escenario, consideró que era el momento adecuado de abandonar el deporte de sus amores, de emprender nuevos horizontes, de andar otros caminos y de asumir otros retos en la vida cotidiana, ya sin el uniforme puesto ni con un balón de por medio.Así, David decidió ‘colgar los tacos’, por lo que el ‘Venado’ no correrá más por las bandas en el terreno de juego.“Tengo 25 años y creo que era el momento porque se me abrieron puertas para ejercer mi carrera profesional como ingeniero, aún sin terminar mi carrera que, de hecho, a mediados de enero ya regreso a los estudios para poder terminar mi carrera de Ingeniero Civil”, declaró.Sabedor que la oportunidad ‘la pintan calva’, López Molinar tomó la decisión y el mes anterior anunció su retiro vía Facebook.Atrás dejó batallas, conquistas, amigos, una experiencia invaluable y recuerdos en su mente, innumerables recuerdos.“Creo que me quedo con muchísimas cosas, son muchas cosas desde que empecé en fuerzas básicas de Indios de Ciudad Juárez, por los equipos que pasé en México. Siempre me llevo muchas cosas buenas. Gracias a Dios cumplí mi sueño de debutar, de jugar en Primera División, y ser campeón no nada más una vez, sino dos veces y la experiencia de tener torneos internacionales como la Concachampions dos veces, entonces, creo que es con lo que me quedo”, expuso.El simple hecho de dar un repaso a todas las vivencias le ponen la ‘piel de gallina’ a López, ex lateral por ambos costados de la cancha y volante por izquierda, quien aseguró, no se arrepiente de la determinación tomada.“Son experiencias hermosas y, de hecho, hace dos días estaba hablándolo con mi hermano que al recordar todos esos momentos, sí, se me pone la ‘piel chinita’, pero no me arrepiento de la decisión que tomé”, manifestó. Mientras los Bravos FC Juárez y Dorados Fuerza UACH, clubes que se le atravesaron en su camino futbolístico, disputan un partido amistoso en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en el exterior, frete a la puerta 4, David afirmó que se va sin tristezas y sin rencores.“A lo mejor, sí, me quedo con algo guardadito. Nunca guardaré ni tristeza ni nada, sólo la espinita que nunca tuve la oportunidad de defender los colores del equipo de mi ciudad. Lo hice en fuerzas básicas –con el CF Indios- pero no ya en la liga mayor”, externó.En la pretemporada del Apertura 2017 entrenó con los Bravos FC Juárez, pero no entró en los planes del entrenador Miguel de Jesús Fuentes, por lo que decidió ir al futbol de Costa Rica.“Son cosas que Dios sabe por qué pasan y, bueno, a mí siempre me hubiera gustado defender la camisa, ya hubiera sido Indios o Bravos, en este caso. No se dio, por algo, entonces, creo que mi carrera fue muy exitosa en Centroamérica y con eso me quedo”, destacó.