Green Bay, Wisconsin— Los Vikingos de Minnesota blanquearon a un rival por primera vez en casi 25 años, al imponerse anoche 16-0 sobre los diezmados Empacadores de Green Bay, para seguir buscando el descanso en la primera ronda de la postemporada.Stefon Diggs atrapó un pase de cuatro yardas de Case Keenum, apenas adentro de la línea posterior de la zona de anotación, en el primer cuarto. Ése fue el único touchdown del encuentro.Los Vikingos (12-3) han asegurado ya el título en la División Norte de la Conferencia Nacional y pueden obtener el descanso si Carolina pierde o empata el domingo ante Tampa Bay.Minnesota obligó a un pase incompleto en la zona prometida, al comienzo del último periodo y en cuarta y 11, para frustrar la mejor oportunidad de anotar que tuvieron los Empacadores.El safety Harrison Smith torpedeó otra ofensiva de Green Bay, al interceptar un envío en la yarda cinco de Minnesota, en las postrimerías del segundo cuarto.Minnesota se marchó del helado Lambeau Field con su primera blanqueada desde el 5 de diciembre de 1993, cuando se impuso 13-0 a Detroit. Los Empacadores (7-8) no se quedaban en cero desde el 14 de noviembre de 1971.Potros 16, Cuervos 23Baltimore— Joe Flacco lanzó para 237 yardas y dos anotaciones, Justin Tucker convirtió tres goles de campo, y los Cuervos de Baltimore dieron un paso hacia la postemporada, al vencer 23-16 a los Potros de Indianapolis.Los Cuervos (9-6) anotaron en sus primeras dos posesiones y resistieron los intentos de remontada de los Potros (3-12) durante los últimos dos cuartos, que se disputaron con viento y lluvia.Baltimore asegurará su presencia en los playoffs como comodín de la Conferencia Americana si derrota como local a los Bengalíes de Cincinnati el domingo de la semana próxima. Los Cuervos, que no avanzan a la postemporada desde 2014, han ganado cinco de seis encuentros, luego de comenzar la temporada con una foja de 4-5.Indianapolis le complicó un poco el duelo a Baltimore, al acercarse a 16-10 en el tercer periodo, antes de que Flacco lanzara un pase de cuatro yardas para que Maxx Williams anotara con 8:40 minutos restantes.ATLANTA EN NUEVA ORLEANSAtlanta ha ganado cinco de sus últimos seis partidos este año, y también ha ganado tres seguidos contra los Santos. Todo ha tenido que ver con encontrar un balance en ambos lados del balón, abarcando desde el receptor estrella Julio Jones hasta el novato y ala defensiva Takkarist McKinley.Calificando primeramente en la ofensiva, los Santos son el único equipo de la NFL con tres jugadores que han sobrepasado las mil yardas desde la línea de golpeo.TAMPA BAY EN CAROLINACarolina también consigue un lugar en la postemporada con una victoria, aunque no podrá asegurar el título de la NFC del Sur este fin de semana.Las Panteras están 6-1 en los últimos siete partidos y han ganado cuatro al hilo en casa. Tampa Bay ha perdido sus últimos cuatro.Cam Newton ha destrozado a los Bucaneros. Ha acumulado 12 touchdowns (ocho por aire, y cuatro por tierra) en los últimos cuatro partidos en casa contra Tampa Bay.LA CARNEROS EN TENNESSEELos Carneros podrían asegurar su primer título de la NFC Oeste desde el 2003 con una victoria. De otra manera, una derrota de Atlanta, Carolina y Detroit les dará a Los Ángeles un sembrado en los playoffs.Mientras tanto, los Titanes podrían asegurar un lugar en los playoffs con una victoria combinada con derrotas de Baltimore y de Buffalo. Para conseguir esa victoria, Tennessee debe detener al equipo de los Carneros, el cual está empatado como el equipo con el mayor puntaje en la liga (con 438 puntos).MIAMI EN KANSAS CITYA pesar del atolladero en el que cayeron a mediados de la temporada, los Jefes siguen listos para asegurar el título de la AFC Oeste, la división en la que siempre mantuvieron el primer lugar.Una victoria o una derrota de los Cargadores les será suficiente; nunca han ganado títulos de la AFC Oeste de manera sucesiva.Pero los Delfines han ganado siete de sus últimos 10 juegos contra Kansas City, y su última derrota en el Estadio Arrowhead fue en el 2002.JACKSONVILLE EN SAN FRANCISCOAunque Jacksonville ha perdido ocho partidos en la Zona del Tiempo del Pacífico por un promedio de 20.9 puntos –la última victoria en el oeste fue el 2 de enero del 2005 en Oakland– estos son unos Jaguares muy distintos. Se llevarán su primer título de la división desde 1999 con una victoria, la cual sería su quinta como equipo visitante de la temporada tras ganar cinco partidos en las cuatro temporadas anteriores juntas.BUFFALO EN NUEVA INGLATERRAPor varios años, esta quizás ha sido una de las más disparejas series de todos los tiempos. Tom Brady tiene un récord de temporada regular de 27-3 contra los Bills, su total de victorias más alto ante cualquier otro oponente. También ha lanzado más touchdowns (66 de estos) contra los Bills que ante cualquier otro rival.Pero los Bills tienen un incentivo extra: Buffalo está en rumbo de ponerle fin a una sequía de 17 años sin poder calificar en los playoffs.LA CARGADORES EN NY JETSIncluso ganando este partido no será suficiente para que el equipo de Los Ángeles llegue a los playoffs, aun así, tras un arranque de temporada de 0-4, lo que los Cargadores han hecho es impresionante.Philip Rivers junto con Keenan Allen se han convertido en una peligrosa combinación del juego por aire, y el dúo de alas defensivas conformado por Joey Bosa y Melvin Ingram pone ansiosos a los mariscales oponentes.DETROIT EN CINCINNATIA manera que Cincinnati se tambalea rumbo al final de la temporada, los Leones tienen una gran posibilidad de ganar. Pero aún está por verse si les será suficiente para llegar a la postemporada, ya que todo depende de los resultados de otros equipos.Bengalíes han ganado cinco partidos al hilo y ocho de nueve en esta serie. Pero Detroit, conducido por Darius Slay con un récord de la NFL de siete intercepciones, y el mariscal Matthew Stafford, está 5-2 como equipo visitante.CLEVELAND EN CHICAGOHace un año, con el mismo récord abismal, los Cafés vencieron a los Cargadores para evitar igualar el récord perdedor de 0-16 del 2008 de Detroit, la peor temporada única en la historia de la NFL. Considerando que terminarán el año en Pittsburgh, esta es probablemente su última oportunidad para encontrar una victoria.Si el coach John Fox aún tiene su empleo asegurado, probablemente se quedaría sin él si llegara a perder ante Cleveland.DENVER EN WASHINGTONTras una racha de ocho partidos perdidos, Denver ganó dos juegos al hilo, pero contra Jets y Potros. Broncos llevan 32 victorias consecutivas cuando les toca ganar la batalla en las pérdidas de balón, la racha activa más larga en la NFL.Los Pieles Rojas acaban de conseguir una victoria contra Arizona y el apoyador Preston Smith se convirtió la semana pasada en el primer jugador de Washington en conseguir un derribo, recuperar un balón y una intercepción.NY GIGANTES EN ARIZONAEsta temporada no puede aún terminar para los tumultuosos Gigantes ni para los Cardenales, quienes son asolados por las lesiones.Nueva York permitió que les anotaran hasta 106 puntos en derrotas combinadas ante los equipos de la NFC Oeste, los 49ers (31-23), Carneros (51-17), y Halcones Marinos (24-7).Una derrota ante Arizona les asegurará una segunda temporada perdedora seguida tras tres años buenos desde que el coach Bruce Arians tomó las riendas.OAKLAND EN FILADELFIANick Foles entró a reemplazar al lesionado Carson Wentz y mantuvo a las Águilas en vuelo. Aun así hay que ver a Filadelfia intentar ganar este partido con su juego por tierra. Las Águilas califican en segundo lugar en el acarreo, y en primero contra el ataque terrestre. Oakland está en el lugar 25vo. en acarreos.Filadelfia ya aseguró un descanso de primera ronda; esta es apenas la sexta ocasión en que esto sucede desde 1970.PITTSBURGH EN HOUSTONLos Acereros ya ganaron la corona de la AFC Norte, pero salieron muy mal librados en la contienda por el título de la Conferencia cuando perdieron ante Nueva Inglaterra la semana pasada. Dicha derrota es muy probable que les haya costado la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la AFC, y podrían quedarse con sólo el tercer sembrado si no se mantienen a la delantera de Jacksonville, quienes ganaron en el Heinz Field esta temporada.

