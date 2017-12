Luchan por sobrevivir

Arlington, Texas— Dak Prescott sabe lo que se requiere para que los Vaqueros de Dallas puedan llegar a los playoffs.No tiene caso siquiera considerar los demás requisitos más que el primero, especialmente desde que aplica para ambos equipos cuando Seattle visite a Dallas hoy, cuando el corredor estrella de los Vaqueros, Ezekiel Elliott, regrese de una suspensión por seis partidos debido a un caso de violencia doméstica.El equipo ganador seguirá vivo en la contienda por el comodín de la NFC, y el que pierda quedará fuera.“Ninguno de estos escenarios significan nada si no ganamos”, dijo Prescott. “Podemos hablar de ellos todo lo que queramos, pero la cosa más importante para nosotros es ganar este partido y luego nos preocuparemos de los demás. Cruzaremos los dedos y mantendremos vivas las esperanzas para que todo se ponga a nuestro favor, pero por el momento, todo lo que podemos hacer es tomar el control de este partido contra Seattle”.Los Vaqueros perdieron sus primeros tres partidos en los que no pudieron contar con Elliott, obligándolos a adoptar una actitud firme y a no quitar el dedo del renglón para seguir ganando cuando aún les quedaban cinco partidos de la temporada regular por jugar.Y parece haberles resultado, pues ahora Dallas ha igualado la marca de tres partidos ganados al hilo previa a cuando la suspensión de Elliott entrara en vigor tras varias semanas de batallas legales.Seattle acaba de tener una de las más asimétricas derrotas en ocho temporadas bajo el mando de Pete Carroll, una derrota de 42 a 7 ante los Carneros de Los Ángeles con el título de la NFC del Oeste en juego. Los Halcones Marinos, quienes han perdido dos partidos seguidos, nunca han perdido tres partidos consecutivos en diciembre desde el 2010, cuando llegaron a los playoffs con una marca de 7-9.Pero eso no le funcionará esta vez a Seattle y su defensa, dilapidada por las lesiones, la cual no contará con los jugadores estrella Kam Chancellor y Richard Sherman. Los Halcones Marinos han llegado a los playoffs por cinco años consecutivos.“Nunca antes habíamos tenido que enfrentarnos a semejante adversidad en la temporada”, dijo el receptor Doug Baldwin. “Hemos ya sobrevivido antes a derrotas realmente devastadoras, pero creo que el momento en el que estamos, la situación en la que nos encontramos, el estado de nuestro roster, la edad que tienen nuestros jugadores, son algunos de los factores que entrarán en juego. Creo que esta es una situación un tanto distinta para nosotros”.He aquí algunas cosas que hay que considerar ahora que los Vaqueros buscan conseguir temporadas ganadoras consecutivas por primera vez desde el 2008-09:El mejor corredor de la NFL del año pasado se mostró un tanto brusco en su primera sesión con los medios, terminando dicha sesión de manera abrupta tras una serie de preguntas sobre el tiempo que pasó en Cabo San Lucas, México, durante sus suspensión, luego que dijera que ya no quería hablar de dicho asunto ni una vez más. Los Vaqueros dicen que sigue siendo el mismo jugador animado y agradable en los vestidores, como antes de la suspensión, y que aún se mantiene motivado.

