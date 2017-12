El reto es mayor

Vivido un soñado 2017 en el que debutó con creces en el plano universitario, tanto nacional como mundial, y puso el techo muy alto, con una plata en el relevo 4X400, en Taipei, la velocista juarense Rosa Cook está lista para afrontar desafíos más importantes y alcanzar mayores alturas en el atletismo.El 27 de agosto, día en el que contribuyó a la consecución del segundo lugar en la Universiada Mundial, junto a Dania Aguillón, Nataly Brito y Paola Morán, con nuevo récord mexicano (3:33.98 minutos), marcó un parteaguas, un antes y un después, en su carrera.“Fue una experiencia muy inolvidable. Te deja con ganas de mucho más. Siento que es el inicio y esperemos ir mucho más. Tenemos otra mentalidad, muy diferente a la que teníamos el año pasado, ya se cree más en uno mismo y yo creo que sí, eso ayuda bastante”, expresó.Tras la plata mundialista, la rubia corredora de 19 años y 1.67 metros, sabe que ahora, las exigencias hacia ella, serán más altas.“Sí, como no. Quieras o no, ya como que siguen esperando más cosas de ti, no nada más que te quedes hasta ahí y, la verdad, está bien, pues de una forma, es presión de la buena”, expuso.Cook Martínez, tiene un trascendental reto en puerta: los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, a efectuarse en Barranquilla, Colombia, en julio próximo, sin duda, el evento del año entrante.“Ahorita estamos dentro de la preselección para Juegos Centroamericanos y sería asistir a ellos. Estar ya entre la selección final y realmente estamos preparándonos muy duro para que eso pase”, expuso.Rosa, aspira a integrar una vez más la posta tricolor en la referida competencia. “Claro que las marcas para prueba individual no son imposibles, pero estamos más concentrados en formar parte del relevo mexicano”, puntualizó.Acreedora a la plata en los 400 metros planos (59.51 segundos) y, al bronce en el relevo 4X400 (3:47:69 minutos), en la Universiada Nacional ‘UANL 2017’, Cook tiene también los ojos bien opuestos en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza.De cara a un pesado calendario competitivo y con Rosa en sus filas, el equipo de pista y campo de Indios UACJ abrirá la temporada atlética a mediados de enero, con un evento bajo techo, ya sea en Lubbock, Texas, o en Albuquerque, Nuevo México.Después, vendrá el proceso selectivo rumbo a la Universiada Nacional 2018.“Eso sería lo principal para la universidad obviamente, después, sería el nacional de Primera Fuerza, que es el último filtro para dar marca para Juegos Centroamericanos”, manifestó.Las marcas personales de Rosa en eventos individuales son de 54.91 segundos en la Universiada Nacional, en Monterrey, Nuevo León, en los 400 metros planos, y de 24.60 segundos en los 200 lisos, tiempo que registró en el UTEP Invitational, a inicios de año.

