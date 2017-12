Los Mineros de UTEP regresaron a una final del torneo de basquetbol Sun Bowl Invitational, luego de dos temporadas de no hacerlo, pero no pudieron redondear la actuación, tras caer en el partido definitivo 63-51 ante North Dakota State.Omega Harris, Tirus Smith, Kobe Magee, Keith Frazier y Paul Thomas fueron los titulares del cuadro paseño, los mimos que comenzaron una noche anterior ante los Bisontes de Howard.Por North Dakota iniciaron el duelo final Paul Miller, A. J. Jacobson, Cameron Hunter, Tyson Ward y Spencer Eliason.Bastante disputado resultó el primero tiempo, con un conjunto visitante que se encargó de inaugurar el marcador por conducto de Tyson Ward, quien capitalizó uno de los dos disparos desde la línea de castigo.Una posición después Jacobson encontró el tiempo y distancia desde la zona perimetral y puso tres unidades más, aún sin respuesta de la escuadra fronteriza.Fue con el cuarto punto en contra cuando UTEP pudo responder con disparo de larga distancia por parte de Jake Flaggert.El Paso puso dos más con una ofensiva bien lograda por Paul Thomas, y a partir de ahí tomó la delantera.Once unidades fue la mayor diferencia que el equipo minero pudo establecer, cuando restaban 7:28 minutos en el reloj.Dakota no renunció a su estilo y pudo cerrar esa diferencia a solo cuatro unidades, con la que se fue al descanso; 25-21 indicaba el electrónico del Don Haskins Center.El segundo tiempo comenzó como terminó el primero, con dos equipos que privilegiaban el aspecto ofensivo sobre el defensivo.Jugados los tres primeros minutos de ese segundo periodo El Paso sumó cinco puntos, pero el conjunto visitante contabilizó ocho y la diferencia era ya de tan solo una unidad (30-29).De ida y vuelta, sin dar tregua, el partido vivía sus mejores momentos. Con el marcador favorable a los Mineros 36-34, Chris Quayle tuvo el tino desde el perímetro y Dakota le dio vuelta al marcador.Miller, Ward y Kreuser respondieron y la ventaja se acrecentó para la visita. Frazier y Smith hicieron lo propio por los locales y el partido se mantenía en franca disputa, luego de concluidos los primero 10 minutos del segundo periodo.

