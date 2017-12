Miden su 'fuerza'

En su primer partido de pretemporada rumbo al Clausura 2018, en el Ascenso MX, los Bravos FC Juárez recibirán hoy, a las 10:00 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a los Dorados Fuerza UACH, quienes militan en la Segunda División Premier.Los Bravos, quienes se preparan para enfrentar a los Toros del Celaya, el sábado seis de enero, en el arranque del torneo, tendrán frente a sí a un sinodal al que han vencido en dos ocasiones en pretemporada.El 22 de diciembre del 2015, luego de la obtención del título en el Aperura 2015 y, de cara al Clausura 2016, los fronterizos a cargo de Sergio Orduña derrotaron 2-1 a la ‘División del Norte’ que dirige Francisco Gamboa.Doblete de Jairo Bustos le dio el triunfo a los Bravos y el gol del descuento universitario lo marcó Gregorio Guzmán.El 29 de noviembre del año anterior, ya con el timonel Miguel de Jesús Fuentes en el banquillo, los Bravos golearon 4-0 a los Dorados con tantos de Mauro Fernández, Sidnei Sciola, Obed Martínez y Aarón Gómez.“Primero que nada, prepararnos para el torneo que está próximo. Creo que ha sido muy corto el tiempo, entonces, tenemos que estar lo más disponibles para el ‘profe’ –Miguel Fuentes-”, declaró precisamente el atacante Gómez Gómez en torno al objetivo de este duelo.Aarón, futbolista surgido de las divisiones inferiores de los Tuzos del Pachuca, ex jugador de Indios UACJ y de Potros UAEM, enfatizó que en esta clase de encuentros todo importa.“Importa todo, el funcionamiento, el ganar, el hacer un buen partido, creo que es fundamental para nosotros”, expuso.El delantero de 23 años y 1.75 metros, quien vio acción 166 minutos la campaña pasada, 67 contra Cafetaleros Tapachula, en la fecha 14, y 99 en la Liguilla, instancia en la que marcó dos goles, uno en cuartos de final contra Venados FC y otro en semifinales, frente a Tampico Madero FC, enfatizó que para el torneo entrante, la meta de los Bravos es aún mayor.“La ilusión, la meta es más grande y tenemos que estar preparados para poder lograrlo, no simplemente llegar –a la final-, sino ganar, que es lo que nos estamos proponiendo como equipo”, expresó.Campeón con Bravos en la campaña debut del conjunto –Apertura 2015- y medallista de bronce en la Universiada Mundial 2017, en China Taipei, el mediocampista juarense Joel Burrola está de vuelta en esta frontera y enfrentará hoy a sus ex compañeros.“Contento, primero, de regresar a jugar a mi ciudad, ahora, en un partido amistoso contra Bravos, el equipo que me dio la oportunidad de debutar en el Ascenso MX, Copa MX y al que aún pertenezco ya que aquí, en Dorados Fuerza Uach, estoy a préstamo”, afirmó.Burrola Muñoz comentó que disfrutará al máximo este cotejo de preparación.“Espero nos sirva mucho a los dos equipos en esta etapa de preparación, con miras a mejorar la meta del torneo pasado”,apuntó.

