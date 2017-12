Pactan tregua

Guadalajara, Jalisco— De acuerdo con Chivas, Oswaldo Alanís tendrá que decidir mañana su destino como futbolista.Luego de una semana complicada tanto para el jugador, quien no viajó a la pretemporada con el equipo, como para el club, que a través de su directiva han manifestado que Alanís no entra en planes, ayer el Guadalajara informó que se pusieron un plazo de 72 horas para que el defensa determine su situación.“Informamos que el día de ayer (jueves 21 de diciembre), se llegó a un acuerdo con Oswaldo Alanís y su representante, en donde de FORMA CONJUNTA se definió un plazo de 72 hrs para definir su situación; ambas partes estamos en la búsqueda de la mejor solución para el jugador y el club”, se informó en un comunicado que fue dado a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del Rebaño.El defensa ha pedido un incremento salarial para renovar su contrato, al cual le quedan seis meses, sin embargo, la directiva rojiblanca no ha estado de acuerdo en un incremento, pues consideran que luego del mal torneo que tuvo el equipo, los jugadores no están en posición de exigir tal cosa.El propio Jorge Vergara informó que no entra en planes del equipo para el siguiente torneo, y que lo único que le queda es cumplir los seis meses que le quedan de contrato tal y como está estipulado, o buscar acomodo en otro club.En México, únicamente Monterrey y Pachuca, quienes recientemente terminaron sus compromisos oficiales, son los equipos en donde Alanís podría encontrar cabida, sin embargo, ninguno ha mostrado interés por el zurdo.Las otras opciones que han cobrado mayor fuerza es la de emigrar a un equipo de Europa de una división inferior, pues su representante, Manfredi Caleca, tendría algunos contactos interesados en el que junto con Rodolfo Cota, eran los únicos seleccionados nacionales del Rebaño.El comunicado fue dado a conocer ayer viernes por la mañana, sin embargo, se informa que el acuerdo del plazo inició el jueves, por lo que el domingo a más tardar por la noche, Alanís y su representante tendrían que indicar si aceptan las condiciones de Chivas o se marcha a otro equipo.

