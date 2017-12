Niega Alustiza ser conflictivo

Ciudad de México— El delantero de Pumas, Matías Alustiza no es monedita de oro y señaló que aunque se digan muchas cosas sobre su personalidad, no es un jugador conflictivo.“Mucho pueden hablar de mí, que me fui del Atlas por problemas con el técnico, con el Pofre Cruz me llevo bien, tengo a 27 jugadores de testigo, jamás hubo un problema, pero la gente puede hablar”, explicó en conferencia de prensa.“Obvio no a todo mundo le puesto gustar, imagínate critican a Cristiano y Messi, imagínate a mí, estoy tranquilo, por ahí a veces no jugaba y decían que era problema de jugador, pero si alguien sabe algo mío me gustaría que me lo diga para aclararlo, pero no van a encontrar nada porque nunca paso”.El goleador, que ha pasado por equipos como Pachuca, Puebla y Atlas, comentó que tiene dos jugadores por puesto y será problema del técnico definir quien estará en la delantera.“Eso es muy bueno, habla bien de todos hay una competencia sana, todos queremos jugar, pero la última decisión es del técnico y debemos estar preparados para cuando nos toque”, apuntó en clara alusión a la competencia que tendrá con el chileno Nicolás Castillo.Alustiza dijo que espera ver a Pumas de vuelta en los primeros lugares y están tranquilos porque ahora están viviendo un nuevo presente.“En el futbol mexicano cualquiera le puede ganar a cualquiera, el primero pierde con el último, debemos estar tranquilos, sabemos que el torneo anterior no fue de la mejor manera, lo pasado ya es pasado, debemos pensar en el presente, el primer partido oficial es con Pachuca y debemos llegar bien a ese partido”, abundó.“Lo primero es trabajo, mejorar día a día, segundo creo y confío en mis compañeros que hay buen plantel, buen grupo y todos vamos a salir adelante de esta mal momento que viví. Pumas es un club grande y no merece estar donde está”