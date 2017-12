Alistan Toros faena contra Red Raiders

Birmingham, Alabama— Charlie Strong se enfrentará a conocido oponente en su primer partido de Tazón con South Florida.El exentrenador de Texas conduce a los Toros, ranqueados número 23, que jugarán hoy el Tazón Birmingham contra Texas Tech, el rival de los Longhorns de la Big 12. Pero Strong no confía mucho en esa familiaridad.“Simplemente son equipos muy diferentes”, dijo Strong, quien estaba 2-1 contra los Red Raiders con los Longhorns. “Uno puede ver al equipo del año pasado cuando tenían al mariscal Patrick Mahomes quien se convirtió en un primer seleccionado Del draft. En tres años en Texas tuvimos muy buenos partidos, y Kilff Kingsbury ha hecho un gran trabajo con ese equipo.“Es una ofensiva muy explosiva, y pueden anotar en cualquier momento, y también cuentan con una defensa muy agresiva”.Kingsbury, de Texas Tech, dice que su equipo es muy distinto a esos equipos de Texas debido al personal que se tiene, incluyendo a un mariscal que resulta ser una doble amenaza.“No veo más allá del hecho de que los equipos del entrenador Strong son siempre bien entrenados y juegan con mucha energía”, dijo Kingsbury.Strong intenta terminar su primera temporada en South Florida ayudando a los Bulls a acumular victorias en los dos dígitos y terminar en el Top 25 por segundo año consecutivo.Ambas defensas tienen la tarea de defender a sus peligrosos mariscales, aunque tienen estilos de juego muy distintos.Quinton Flowers de South Florida es una amenaza en el juego por aire y en el juego por tierra, mientras que Nic Shimonek de Texas Tech es un prolífico lanzador. Kingsbury dijo que es muy difícil encontrar a alguien en el equipo de práctica que pueda imitar a un jugador como Flowers.“La velocidad y el atletismo que Quinton aporta son en verdad auténticas”, dijo Kingsbury. “Es como un receptor abierto muy dinámico que a la vez es también un mariscal muy atlético”.Los Red Raiders se convirtieron en equipo elegible de bowl con una victoria sobre los Longhorns, quienes les llevaban una ventaja de 10 puntos a comienzos del último periodo.HOY POR TVTazón BirminghamSouth Florida vs Texas Tech10:00 a.m. / ESPNen Birmingham, AlabamaTazón de las Fuerzas ArmadasSan Diego State vs Army1:30 p.m. / ESPNen Fort Worth, TexasTazón Dollar GeneralAppalachian State vs Toledo5:00 p.m. / ESPNMobile, Alabama

