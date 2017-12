Podrían servir Empacadores de trampolín a Vikingos

Green Bay, Wisconsin— Si los Vikingos de Minnesota se salen con la suya, no tendrán que volver a salir de casa después de este fin de semana, incluso durante los playoffs.Para que semejante oportunidad se les presente, los campeones de la NFC del Norte necesitan terminar sus últimas dos semanas de la temporada regular con victorias sobre rivales de su división que ya están fuera de la contienda por los playoffs.El resultado podría llegar a ser muy favorecedor para los Vikingos si logran navegar a salvo las aguas de la postemporada hasta febrero —donde los esperaría un Super Bowl que se jugaría frente a sus fans de casa en el Estadio U.S. Bank.Hay algo entonces por lo que hay que jugar bien cuando Minnesota visite a los Empacadores de Green Bay el sábado por la noche.“Lo único que les dije es que nos gustaría mucho que este fuera el último avión que tuviéramos que tomar, pero eso fue lo único que les pude decir”, dijo el entrenador de los Vikingos Mike Zimmer.Los Vikingos llegan a la penúltima semana de su temporada habiendo ya asegurado la ventaja de jugar uno de los partidos de los playoffs en casa.Minnesota terminará la temporada regular con una casi segura victoria en Minneapolis contra los Osos de Chicago en vísperas del año nuevo, mientras que las Águilas terminarán con partidos en casa contra los Raiders y los Vaqueros.Pero Filadelfia se está también ajustando a su mariscal de reemplazo Nick Foles, quien fungirá como titular por el resto del año, ahora que Carson Wentz ha quedado fuera debido a una lesión que sufrió en su rodilla.Green Bay volverá a poner a la ofensiva en manos de Brett Hundley, luego que el mariscal Aaron Rodgers tuvo que entrar a la reserva de los lesionados esta semana, terminando así su temporada.Fue una decisión que según el entrenador Mike McCarthy fue tomada pensando en lo mejor para Rodgers, quien aún no se había recuperado del todo de una fractura que sufrió en su clavícula.Con los Empacadores fuera de los playoffs, ya no tenía sentido poner en riesgo a su mariscal de franquicia, quien resultó lesionado la última vez que estos equipos se enfrentaron en la sexta semana de la temporada en Minneapolis.

