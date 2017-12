Oficializa Damián Álvarez su retiro

Monterrey— Damián Álvarez anunció su retiro como futbolista profesional después de 20 años de carrera llena de títulos.El argentino dice adiós después de siete años jugando para Tigres en los que consiguió cuatro títulos de Liga, dos de Campeón de Campeones y una Copa MX.“Fue un cuento, una aventura y terminó de la manera que deseaba, de la manera soñada”, dijo en su mensaje de despedida hoy en el Estadio Universitario.Álvarez se va luego de una prolífica carrera y como uno de los extranjeros más ganadores en el futbol mexicano.También jugó para el Morelia y el Pachuca, donde también fue campeón de Liga, de la Liga de Campeones de la Concacaf y de la Copa Sudamericana.Sin embargo, Álvarez dejó en claro que con Tigres vivió su mejor etapa como futbolista.“En este momento no me interesa tanto que me recuerden por lo que gané, sino me interesa que me recuerden como que había una vez un número 11 que amó la camiseta, que en cada partido y en cada minuto entregó todo lo que tenía por estos colores”, dijo casi al borde del llanto.El ahora ex futbolista aseguró que no cambiaría nada de lo que vivió en su carrera.“Si hubiese tenido que elegir mi carrera otra vez hubiera elegido todo tal y como me pasó”, expresó.“Termino en el club donde quería terminar, aquí me quería retirar, le agradezco a la directiva de Tigres y a todos los que trabajan internamente por el cariño que me han dado”.Entonces, entró el mariachi para despedirlo entonando “Sigo Siendo El Rey” y tocando “Las Golondrinas” a un jugador histórico.“No quiero terminar sin agradecer a toda esta afición que siento que se queda corto con lo de incomparable”, dijo.“Me gustaría abrazarlos a todos, a todos los millones de hinchas de Tigres, esto no es un adiós, sino un hasta luego y así como yo lo siento en mi corazón espero estar con ellos siempre”.