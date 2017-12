Aplasta Ohio a la UAB

Nassau, Bahamas— El entrenador de Ohio, Frank Solich, sabía que sus Bobcats eran mejores de lo que demostraba su récord. De UAB no hay mucho que decir.Dorian Brown corrió por 152 yardas en tan sólo 12 acarreos y anotó cuatro touchdowns, Nathan Rourke lanzó dos pases de anotación y Ohio venció a UAB 41-6 en el Bahamas Bowl ayer.Fue una formidable recuperación para los Bobcats, quienes perdieron sus últimos dos partidos de la temporada regular sin poder llevarse el título de la Conferencia Mid-American.“Siento como si ocho victorias no fueron suficientes para este equipo de futbol, por lo que esta novena victoria fue la cereza en el pastel”, dijo Solich.Ohio promedió con 38.9 puntos por partido durante la temporada, imponiendo un récord de la universidad con 467 puntos anotados, y los Bobcats hicieron gala de su proeza en la primera mitad de este enfrentamiento, haciendo uso de grandes jugadas para amasar una insuperable ventaja de 27-3 al llegar al medio tiempo.Brown, un jugador de último año, anotó en acarreos de 74, 9, 25 y 14 yardas, dos en el segundo cuarto y dos en el tercero al mismo tiempo que realizaba el trabajo que le correspondía a A.J. Ouellette, quien se encuentra lesionado.“Fue muy importante salir al campo con esa gran actitud”, dijo Brown. “Tuve que hacer un gran esfuerzo y asumir mi papel”.Las heroicas hazañas de Brown fueron demasiado para los Blazers, un equipo que buscaba su primera victoria de un bowl, siendo este apenas su segundo intento. La derrota echó a perder el final de una formidable primera temporada para UAB, de quienes se había predicho que batallarían mucho, pero no fue así.El rector de UAB, Ray Watts, había recortado el programa de futbol en diciembre del 2014 debido a que un reporte de la universidad lo consideraba demasiado costoso. Tras la indignación del público, el programa de futbol fue reinstaurado, pero el reglamento de la NCAA requería que la universidad no participara en la temporada del 2016 para ayudar a los jugadores a hacer los debidos reajustes y competir al más alto nivel del futbol colegial.

