Dan un vuelco

Nueva York— Magic Johnson ya se dio cuenta. Carmelo Anthony, también.Los Knicks de Nueva York, el equipo que hasta hace poco transitaba sin rumbo, parece tener un plan. La franquicia que se caracterizó casi exclusivamente como un origen del caos, ahora luce como una organización profesional de la NBA gracias al presidente Steve Mills y al gerente general Scott Perry –y el cambio no sólo se refleja en la duela.Al igual que el resto de la liga, estos dos hombres quieren ganar. Pero antes de conseguirlo, quieren que los Knicks desarrollen los rasgos de una franquicia modelo, y no un modelo disfuncional que se había convertido en su identidad.“Sabía que teníamos que cambiar muchas cosas y estamos en ese proceso”, dijo Mills.Hasta el momento, todo va bien. Los Knicks llegan con marca de 16-14 a su duelo del jueves contra Boston - nada mal para un equipo que cambió a su presidente en la víspera de la agencia libre y luego canjeó a su máximo anotador justo antes del inicio de los campos de entrenamiento.“Mis respetos para mi buen amigo Steve Mills. Está realizando una excelente labor”, escribió Johnson en Twitter después de que los Knicks derrotaron a los Lakers el 12 de diciembre. “Estos jóvenes Knicks tienen un futuro prometedor”.Y, al parecer, muy distinto al de años pasados.Mills y Perry quieren que los Knicks sean reconocidos como un equipo competitivo, que trabaja fuerte, que defiende fuerte. Insisten en que los jugadores se harán responsables por el equipo y que el equipo se hará responsable con los aficionados.La única identidad que tenían los Knicks en años recientes era la de ser el hazmerreír.“Las personas dicen ‘¿Primero pueden ganar y después crear una cultura?’ Bueno, ¿cuáles son los cimientos de los que dependes para ser sustentable?”, dijo Perry. “Lo que queremos es ser un equipo consistente, que sea bueno todos los años”.Mills retomó la presidencia del equipo que asumió brevemente después del despido de Phil Jackson a finales de junio, y poco después contrató a Perry como su gerente general. Se pusieron a trabajar en enmendar el roster y la reputación de los Knicks. Canjearon a Anthony pero recibieron elogios al mostrarle el respeto que no le dio Jackson durante el caótico último año que estuvieron juntos.Sorprendieron a Anthony con un tributo en video antes de su primer juego de regreso en el Madison Square Garden el sábado pasado, y después los Knicks le mostraron a su ex estrella lo mucho que las cosas han cambiado, al vencer de manera aplastante a Oklahoma City.“Me gusta el potencial que tienen”, dijo Anthony. “En lo personal, lo mejor fue verlos que se están divirtiendo nuevamente, cuando antes no lo era. Se perdió la diversión en el último par de años”.Mavericks 101, Heat 113Miami— Wayne Ellington empató la mejor marca de su carrera con 28 puntos, Josh Richardson añadió 24 y el Heat de Miami, diezmado por las lesiones, jamás estuvo en desventaja durante el encuentro de anoche, en el que doblegó 113-101 a los Mavericks de Dallas.Tyler Johnson anotó 19 unidades y Bam Adebayo sumó 14 por Miami, que atinó el 64% de sus disparos, la segunda mejor cifra en la historia de la franquicia. El Heat comenzó ambas mitades del partido con rachas de 12 puntos sin respuesta y embocó 16 de 25 triples.Wizards 84, Nets 119Nueva York— Rondae Hollis-Jefferson sumó 21 puntos y 11 rebotes para guiar el viernes a los Nets de Brooklyn hacia una paliza de 119-84 sobre los Wizards de Washington.Caris LeVert sumó 17 unidades, mientras que DeMarre Carroll, Spener Dinwiddie y Nik Stauskas aportaron 15 por cabeza. Brooklyn cortó así una racha de cuatro derrotas consecutivas.Pelícanos 111, Magic 97Orlando, Florida— DeMarcus Cousins totalizó 26 puntos, 11 rebotes y seis asistencias en un duelo en que los Pelicans de Nueva Orleáns jamás estuvieron en desventaja, para superar 111-97 al Magic de Orlando.Anthony Davis añadió 20 unidades y 11 rebotes, mientras que Jrue Holiday sumó 24 tantos por Nueva Orleans.Knicks 101, Pistones 104Detroit—Andre Drummond aportó 18 puntos y 15 rebotes para que los Pistones de Detroit remontaran y vencieran 104-101 a los Knicks de Nueva York.Tobias Harris sumó 24 unidades por los Pistones, que consiguieron su cuarta victoria en cinco compromisos.Hornets 104, Bucks 109Milwaukee— Khris Middleton anotó 28 puntos, Giannis Antetokounmpo sumó 26 y los Bucks de Milwaukee remontaron en la recta final del encuentro para imponerse 109-104 a los Hornets de Charlotte.

