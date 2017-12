Vuelve Minaya a los Mets pero como asistente

Nueva York— Omar Minaya regresará a los Mets de Nueva York como asistente especial de Sandy Alderson, quien lo reemplazó como gerente general del equipo después de la temporada de 2010.El dominicano fue asistente del gerente general de los Mets entre 1997 y 2002, cuando se sumó a los Expos de Montreal como el primer gerente general hispano en el beisbol. Regresó a los Mets como gerente general tras la campaña de 2004, y ayudó a armar un equipo que cayó en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2006.Fue despedido luego de dos temporadas consecutivas con récord perdedor.“En los deportes actuales, hay momentos oportunos y otros que no lo son tanto. Éste es el momento que yo consideré oportuno para regresar a casa”, opinó Minaya, quien recordó haberse criado en Queens, barrio neoyorquino al que se mudó de República Dominicana a los 8 años.Durante esta nueva estadía en los Mets, Minaya trabajará junto al subgerente general John Ricco, a quien contrató para este equipo, y con los asistentes especiales J.P. Ricciardi y Terry Collins.“Es un papel muy versátil”, explicó Minaya. “Lo que me gusta hacer es cazar talentos y desarrollar peloteros. Me encanta el aspecto internacional y la búsqueda de peloteros jóvenes. Me encanta el draft”.Minaya fue vicepresidente de los Padres de San Diego entre 2011 y 2015, y desde entonces ha sido asesor del presidente del sindicato de peloteros, Tony Clark.Minaya, de 59 años, trabajó como cazatalentos de Texas entre 1985 al 87.Formalizan contrato Adams y los NacionalesWashington— Los Nacionales de Washington formalizaron ayer un acuerdo contractual con el primera base y jardinero Matt Adams.El gerente general Mike Rizzo anunció que Washington había pactado por un año y cuatro millones de dólares para que Adams sea el nuevo inicialista del club.Adams, de 29 años, bateó para .274 la campaña anterior. Conectó 20 jonrones, la mejor cifra en su carrera, y totalizó 65 impulsadas con los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.De por vida, tiene un promedio de .271 en seis campañas de Grandes Ligas.En términos efectivos, Adams reemplaza a Adam Lind, quien se declaró agente libre después de que los Nacionales se negaron a ejercer una opción que le renovaría el convenio hasta 2018.Adams ha bateado nueve cuadrangulares como emergente en su carrera. Sus 41 impulsadas como bateador sustituto son el número más alto en las mayores desde 2012, cuando hizo su aparición.

