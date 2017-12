No cierra puertas del América

Coacalco, Edomex— Raúl Jiménez sonrió al ser cuestionado sobre si Miguel Herrera podría convencerlo de volver al América, pero más tarde dijo que no está pensando en regresar al futbol mexicano o a la MLS por ahora.“Habría que analizar, ¿no?, no sé si ahorita sería el momento (para estar en el América), pero estamos abiertos a cualquier cosa y lo que sea mejor para mí de cara al Mundial.“Espero que les vaya bien este torneo (a las Águilas), tienen un buen equipo para competir y llegar muy lejos”, dijo.El jugador comentó que sí le gustaría retirarse en la Liga MX, aunque por el momento está muy bien en Europa. También descartó por el momento tomar el camino de la MLS, ése por el que recién apostaron Jonathan dos Santos y Carlos Vela.“Después, si se da, después, todavía falta mucho para eso”, mencionó.INQUIETA FALTA DE MINUTOSLa falta de minutos de muchos de los seleccionados mexicanos en Europa de cara al Mundial es un tema que inquieta, pero que tiene solución a juicio de Raúl Jiménez.Él mismo en el Benfica y jugadores como Héctor Moreno en la Roma padecen con las pocas oportunidades que les brindan sus técnicos.“Para nosotros sí como jugadores nos hace falta, nosotros queremos estar jugando en todo momento, desafortunadamente a veces no se puede, pero trabajando y entrenando todos los días a tope es cómo podemos estar bien físicamente”, comentó.Raúl ha tenido ofertas, pero ninguna lo suficientemente como para salir del Benfica.“Es difícil porque en invierno se dan pocos movimientos, estoy abierto a cualquier situación, pero también contento en el Benfica, sí quiero más minutos, pero todo bien”, mencionó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.