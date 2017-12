Vibrante empate 3-3 de Arsenal y Liverpool

Londres— Arsenal anotó tres veces en cinco minutos para remontar una desventaja de dos goles, aunque su defensa no logró conservar la delantera y Liverpool empató 3-3 ayer en un duelo por la Liga Premier.Los jugadores de Arsenal fueron abucheados por sus propios hinchas en el Emirates Stadium al concluir el primer tiempo, cuando perdían 1-0 luego de un gol de cabeza de Philippe Coutinho. Liverpool aumentó la ventaja a los 52 minutos con un tanto de Mohamed Salah, quien aprovechó los enormes espacios concedidos atrás por los “Gunners”.“El encuentro estaba prácticamente concluido en el entretiempo, porque tuvimos una primera mitad de pesadilla”, reconoció el técnico del Arsenal, Arsene Wenger.Pero en 388 segundos, Arsenal se transformó y Liverpool pagó el precio.El chileno Alexis Sánchez y Granit Xhaka empataron el marcador con goles a los 53 y 56 minutos por los locales, que mostraron la ambición de la que habían carecido en la primera mitad.Para agravar el disgusto del técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, Mesut Oezil le dio ventaja a Arsenal a los 58, elevando el balón por encima del arquero Simon Mignolet.“En este nivel, uno debe entender los partidos”, lamentó el volante del Liverpool, James Milner. “Hay que ser más aburrido”.Los anfitriones no pudieron conservar la delantera que parecía improbable, y Roberto Firmino sentenció el empate a los 71, con un tiro rasante que superó al arquero Petr Cech a los 71 minutos. Se cerró así una noche en que las calamidades de las zagas y los arqueros dejaron claro por qué estos dos equipos no tienen ya posibilidades de obtener el título, cuando se ha cumplido la primera mitad de la campaña.El empate mantuvo a Liverpool en cuarto lugar, el último que clasifica a la próxima Liga de Campeones, a 17 puntos del líder Manchester City.

