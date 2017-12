A recortar distancia

Barcelona— Cristiano Ronaldo ya lo proclamó a los cuatro vientos. Ahora tienen que demostrarlo.Cristiano enfrentará a Lionel Messi mañana por primera vez desde que el delantero portugués declaró que él es “el mejor futbolista de la historia”, luego de empatar al argentino este mes al recibir su quinto Balón de Oro.Entusiasmado por la ceremonia de premiación bajo la Torre Eiffel, Cristiano se colocó en la cima del Olimpo del futbol, por encima de Messi y otras leyendas como Pelé y Diego Maradona.“Dirán que tengo un ego muy grande, pero es normal que te critiquen cuando estás en la cima”, dijo Cristiano a la revista France Football. “Soy el mejor futbolista de la historia, tanto en las buenas como en las malas”.Cristiano tiene bastante competencia en ese sentido.El portugués suma los mismos cuatro títulos de la Liga de Campeones que Messi, aunque los ocho campeonatos de Messi en la liga española son el doble de los títulos de liga que ganó Cristiano con el Madrid y Manchester United.Messi también lo supera en sus duelos personales. El argentino tiene 19 goles y Cristiano 17 en sus enfrentamientos desde que el portugués llegó al Madrid en 2009El Barcelona de Messi ha derrotado 13 veces al Madrid encabezado por Cristiano, con ocho triunfos para el equipo merengue y siete empates.Messi tiene el récord para los clásicos con 24 goles en 36 partidos. Cristiano está a un gol de empatar el récord del Madrid de Alfredo Di Stéfano, de 18 goles contra el Barsa.Cuando le entregaron el lunes el trofeo como el mejor goleador de la liga española de la temporada pasada, Messi insistió que los títulos del equipo son más importantes que los reconocimientos individuales.“No es mi objetivo principal, el nuestro es los títulos, si luego vienen estos individuales bienvenidos sean, pero no son nuestros objetivos”, afirmó.Cristiano ha cerrado la brecha con Messi al ayudar al Madrid a ganar dos títulos consecutivos de la Champions, y tres en los cuatro últimos años. De todas formas, el delantero Fernando Torres del Atlético de Madrid cree que Messi sigue siendo el mejor futbolista de su generación.“Si no estuviera él (Cristiano), Messi habría conseguido el doble”, dijo Torres. “Lo que ha hecho Cristiano en la época de Messi dice mucho de él”El Madrid necesita de la mejor versión de Cristiano mañana, ya que está obligado a ganar si quiere mantenerse en la pelea por revalidar la corona de la liga.El Madrid llega al partido en el cuarto puesto, a 11 puntos del Barcelona y con un partido menos. El Atlético y Valencia marchan segundo y tercero, respectivamente.“Es un partido distinto, a nivel mundial es de los más importantes y debido a la situación en la que nos encontramos estamos más que obligados a ganar”, dijo el capitán del Madrid, Sergio Ramos.Messi tuvo un partido memorable en Madrid la temporada pasada, cuando anotó el segundo de sus dos goles en los tiempos de descuento para dejar atónico al estadio Santiago Bernabéu. El Madrid se impuso en agosto por 3-1 y 2-0 en la Supercopa de España, cuando el Barsa todavía no asimilaba el golpe de la partida de Neymar al Paris Saint-Germain.El club catalán está invicto en 24 partidos desde entonces.“Sería importante ganar por lo que significa, siempre es un partido especial, el Real Madrid, el campo de ellos”, dijo Messi.

