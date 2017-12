Niega Moon acusaciones de acoso sexual

Seattle— Warren Moon, miembro del Salón de la Fama, rechazó ayer las acusaciones de que acosó sexualmente a una ex asistente.Moon otorgó una extensa entrevista radiofónica a KIRO-FM para tocar el tema de la demanda que Wendy Haskell interpuso en su contra por abuso sexual.“Muchas mujeres se han guardado estos sentimientos por mucho tiempo, y están saliendo a la luz y expresando estos sentimientos, es algo que debe aplaudirse”, dijo Moon. “Aplaudo que esas mujeres lo hagan. Pero en esta situación en particular, en mi caso, simplemente no es aplicable”.Haskell interpuso este mes la demanda en el condado de Orange, California, en la que afirma que Moon le hizo insinuaciones sexuales “no deseadas” cuando trabajaba para Sports 1 Marketing. Moon, quien jugó parte de 17 temporadas en la NFL con Houston, Minnesota, Seattle y Kansas City, es el cofundador y presidente de la compañía.Moon dijo ayer que era amigo de Haskell antes de que la contratara como su asistente en el verano pasado, y que nunca tuvieron una relación sexual. Moon dijo que cree que la demanda fue en respuesta por ser transferida a un empleo distinto dentro de la empresa.“Nuestra relación fue subiendo de tono durante el último año y nos convertimos en algo más que amigos; básicamente nos convertimos en compañeros muy cercanos”, dijo Moon. “Pero hemos sido muy, muy cercanos. Compartimos muchas cosas; hablábamos mucho; viajamos juntos a muchos lugares; hicimos varias cosas. Eso es algo que la gente no sabe. Que había una relación previa a que comenzara a trabajar para mí”.La demanda afirma que Moon obligó a Haskell a compartir la misma cama y vestir lencería durante viajes de negocios. Haskell dijo que se quejó de la situación, pero Moon le respondió: “Así son las cosas”.En la entrevista, Moon reconoció que compartieron una cama de hotel, pero dijo que no hubo ninguna situación sexual. Señaló que nunca obligó a Haskell a utilizar lencería. Cuando se le preguntó si pensaba que era apropiado compartir una habitación, Moon respondió que no creía que fuera algo fuera de lo común y destacó que lo había hecho en ocasiones anteriores.

