Pocas esperanzas guarda el Instituto Municipal del Deporte (IMDEJ), que encabeza Francisco Ibarra, de que el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) se retracte y revierta la designación de sedes para la Olimpiada Estatal 2018, en la que Ciudad Juárez quedó excluida.“Nos da tristeza que no seamos tomados en cuenta. Vamos a buscar a ver qué logramos, sabemos que hay municipios que no tienen la infraestructura para ser sede, creo que, hasta por sentido común, Juárez debió ser tomado en cuenta, pero al final, con las reglas que nos marquen buscaremos el primer lugar en el medallero”, comentó el director del IMDEJ.El ICHD previamente señaló que las 27 disciplinas deportivas, que oficialmente participarán en el calendario de Olimpiada Estatal, tienen como sede los municipios que solicitaron en tiempo y forma recibir algún deporte, Juárez no lo hizo.En ese sentido, Ibarra Molina declaró que antes de que se asignaran las sedes, él estuvo con el director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, en la ciudad de Chihuahua y le solicitó todas las disciplinas.“Me comentó (Juan Pedro Santa Rosa) que era muy prematuro, pero que además todas las disciplinas no se podían asignar a un solo municipio”, dijo el funcionario, quien además manifestó que la solicitud sólo se hizo de palabra y no por escrito.La Olimpiada Estatal 2018, con al menos un deporte, se llevará a cabo en Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Camargo, Parral, Delicias, Ojinaga, Ascensión y Chihuahua capital, municipios que sí solicitaron en tiempo y forma ser sede.“Ellos ponen las reglas, nosotros vamos a insistir. Yo sé que en otros años hubo sedes que se cayeron días antes y se cambió porque no tuvieron la infraestructura. Tampoco nos preocupa que se tenga que ir a competir a otros municipios porque la calidad de los deportistas es la misma aquí dentro, que allá fuera”, expuso Ibarra Molina.Los días 1 y 2 de febrero será el proceso de inscripción para los municipios, mientras que, la junta técnica será el 9 de febrero y etapa de competencias será del 9 al 18 del mismo mes.“El objetivo principal, más que ser sede, es impulsar y fomentar el deporte, apoyar a los deportistas de alto rendimiento, en este caso, que tengamos una delegación bien preparada que garantice buenos resultados”, mencionó el directivo, quien añadió que el apoyo se dará como nunca a cada una se las selecciones que intervendrán en la Olimpiada Estatal.

