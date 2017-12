Reinan en nacional

Poder puro sobre el ring mostraron los peleadores juarenses José Corona, Govanny Emmanuel Badillo y Giovanny Meza, quienes, a inicios de mes, viajaron a Puerto Vallarta, Jalisco, sede del Campeonato Nacional de Kick Boxing y regresaron a casa con un título cada uno, en su respectiva división.Contendiente en el límite de los 60 kilos, Corona Gaytán, de 14 años y 1.72 metros, se repuso a un muy lento inicio en los dos primeros asaltos y, en el tercero, noqueó a su rival.“Muy importante, la verdad, significa mucho para mí porque es mi primer campeonato y, además, es nacional”, resaltó.El artemarcialista local cosechó los frutos de su preparación diaria en el gimnasio Alces Guardado System, en el que entrena dos horas diarias, de lunes a jueves, así como los sábados.Con base en ello, José experimentó un rápido crecimiento en este deporte, en el que sólo tiene un año de práctica.“Sí, fue muy rápido, aparte de que entreno muy duro, tengo las oportunidades de ganar cualquier pelea, yo siento que ya estoy más que preparado ahorita”, manifestó.Por la vía de la decisión, Badillo Vargas, de 16 años y 1.75 metros, se ciñó la corona en la división de 63 kilogramos.“Este campeonato nacional tiene todos los sacrificios, los esfuerzos de los entrenamientos que he tenido. Desde que empecé mi carrera, siempre quise tener un campeonato nacional, gracias a Dios, se dio la oportunidad y no la desaproveché”, expuso.Al igual que sus compañeros de equipo, Govanny, de Scorpions Team, salió con el puño en alto en el estatal de este deporte, en octubre pasado y se preparó a conciencia para la justa que organizó por primera vez el Consejo Mundial de Kick Boxing.“El secreto es echarle ganas, estar dedicado, nunca ir para atrás, siempre para enfrente, para enfrente”, dijo.Govanny quien desea repetir en la cima de su peso el año próximo, en Tampico, Tamaulipas, superó a un rival de la ciudad sede.“Es muy bueno el nivel de competencia, a mí me tocó pelear contra uno de la ciudad de Puerto Vallarta y era muy bueno el ‘chavo’”, afirmó.Giovanny Meza, el de mayor experiencia de este trío, con una trayectoria de cinco años en las artes marciales, fue el número uno en 57 kilogramos.“La experiencia fue bonita, fue compartir momentos con nuestros compañeros. La competencia fue dura, un oponente muy duro para vencer, de Ascensión, Chihuahua”, declaró.Meza, de 18 años y 1.68 metros, quien también combate en Artes Marciales Mixtas y en Jiu Jitsu, quiere continuar con su preparación en el Scorpion Team y llegar al profesionalismo.“Quiero ser profesional en el kick boxing. Quiero ser el mejor en todo”, expuso.De los tres estilos, Giovanny comentó que prefiere el Jiu Jitsu.“Es más complementario entre lo mental y lo físico”, apuntó.David Estrada Flores, director de jueceo y refereo de la Asociación de Kick Boxing y Artes Marciales Mixtas de la Frontera (AKAMMF), resaltó el desempeño cumplido por los peleadores del estado en el evento.Entre los nueve seleccionados, tres de esta frontera, cuatro de Chihuahua y dos de Ascensión, la delegación sumó ocho títulos y un segundo lugar.“Muy orgulloso del trabajo que se ha hecho. Habla del trabajo en conjunto que se ha hecho con las diferentes escuelas del estado, del profesor Esparza, en Chihuahua, de los profesores Meza, Guardado y, de todos los demás profesores que siempre están enfrente para apoyar, para ayudar a los chavos, aunque sean de otra escuelas, los apoyan y les enseñan y eso nos hace mejor como equipo, como selección”, comentó.

