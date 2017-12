Difícil misión

Renton, Washington— Michael Bennett de Seattle estaba realmente poniendo atención cuando la noticia comenzó a circular sobre los ejercicios que Ezekiel Elliott estaba realizando para mantenerse en forma durante su suspensión.“Seguramente va a estar más que listo”, dijo Bennett ayer. “He visto las fotografías. Se ve como si hubiera estado entrenando todos los días en la playa. Sé que estará listo para salir al campo y correr”.En buena salud, motivado y aún con sus aspiraciones de los playoffs intactas, Elliott regresará con los Vaqueros el domingo contra los Halcones Marinos, y este no podría ser un peor momento para Seattle.Su defensa se encuentra muy apaleada y azuzada por las lesiones, fatigada debido a una larga temporada en la que hemos visto cómo su línea defensiva ha ido perdiendo fuerza y ahora ya no puede darse el lujo de cometer error alguno, ya que necesita ganar sus últimos dos partidos para mantener sus esperanzas de los playoffs con vida.Dichos factores ni siquiera toman en cuenta algunos problemas fundamentales que han plagado a los Halcones Marinos en las últimas dos semanas, cuando permitieron que los Jaguares y los Carneros hicieran de las suyas con ellos.“Hemos cometido algunos errores en las jugadas y hay algunas cosas que podrían estar mejor, y eso nos ha costado muchas yardas”, dijo el entrenador de Seattle, Pete Carroll. “Los buenos corredores se han aprovechado de ello”.Al igual que Leonard Fournette y Todd Gurley, dos destacados corredores que aprovecharon muy bien sus oportunidades contra Seattle, un saludable y bien descansado Elliott no es lo que los Halcones Marinos quisieran ver, ahora que su temporada está en juego.Los problemas de los Halcones Marinos comenzaron a surgir en la segunda mitad del partido contra Jacksonville, luego que Bobby Wagner y K.J. Wright resultaran lesionados. Founette corrió por 101 yardas en dicho partido, con 84 de estas siendo acumuladas en la segunda mitad.Algo muy similar sucedió contra los Carneros, sólo que en un punto distinto del partido. Con Wagner viéndose limitado debido a una lesión en el tendón de la corva y Wright fuera debido a que sufrió una conmoción, Gurley corrió por 144 yardas de sus 152 en la primera mitad de la arrasada de los Carneros de 42 a 7 sobre Seattle.Aunque el acarreo de 57 yardas para anotar un touchdown de parte de Gurley en el último minuto de la de primera mitad se ganó toda la atención del público, lo más problemático para Seattle fue la gran cantidad de jugadas que Gurley logró realizar antes de su larga corrida.Los Carneros realizaron ocho jugadas por tierra de 10 yardas o más. Seattle permitió un total de 10 jugadas por tierra de 10 yardas o más durante una racha de cinco partidos a finales de octubre y noviembre, cuando calificaban entre las mejores defensas de la liga.“Estoy muy emocionado por él, Todd Gurley es un gran jugador”, dijo el mariscal de los Vaqueros, Dak Presoctt. “Uno ve ese partido y puede ver por qué. Zeke cuenta con habilidades muy similares, y estamos muy emocionados por lo que él puede hacer”.

