Extienden racha

Cleveland, Ohio— LeBron James anotó 34 puntos, Kevin Love añadió otros 27 y los Cavaliers de Cleveland llegaron a 12 victorias seguidas en casa al derrotar anoche 115-112 a los Toros de Chicago.James sumó 11 tantos en el último cuarto y encestó un par de tiros libres a 11.1 segundos del final para que los Cavaliers llegaran a 19 victorias en sus últimos 21 juegos y pusieran fin a una racha de siete triunfos de Chicago.Ante la buena defensa de Jae Crowder, Denzel Valentine falló un intento de triple para empatar el juego en el último segundo.Dwyane Wade consiguió tres robos y dos bloqueos en el cuarto periodo por Cleveland, que mejoró a 3-0 ante los Toros esta campaña.El novato Lauir Markkanen anotó 25 unidades, Valentine terminó con 18 y Nikola Mirotic aportó 15 por los Toros, que perdieron por primera vez desde el 6 de diciembre. Antes de su racha ganadora, Chicago tenía 10 derrotas al hilo.76ers 1089, Raptors 114Filadelfia— DeMar DeRozan impuso una marca personal con 45 puntos y los Raptors de Toronto borraron una desventaja de 22 unidades para vencer 114-109 a los 76ers de Filadelfia, que no contaron con Joel Embiid.DeRozan también encestó seis triples, la cifra más alta de su carrera. Su disparo con 4:13 en el reloj le dio a los Raptors ventaja definitiva después de colocarse abajo 76-54 a comienzos del tercer periodo.Encestó dos tiros libres a falta de 53 segundos, después de que Robert Covington erró un triple que le hubiera dado la ventaja a Filadelfia. DeRozan concretó otros dos tiros desde la línea a 6,4 del final para sentenciar el partido.Kyle Lowry añadió 23 unidades para ayudar a los Raptors a sumar su quinto triunfo en fila y el 11ro en los últimos 12 partidos.Ben Simmons terminó con 20 tantos y tuvo siete de las 23 pérdidas de balón de los Sixers, que llegaron a cuatro derrotas consecutivas. Covington aportó 19 puntos y Dario Saric terminó con 18 unidades, 10 rebotes y nueve asistencias.Filadelfia, que en su derrota del jueves desperdició una ventaja de 16 puntos ante Sacramento, colocó su marca en 1-7 en partidos en los que Embiid no ve acción.Grizzlies 95, Soles 97Phoenix— El ex escolta de Memphis Troy Daniels encestó un triple a 17 segundos del final para poner a Phoenix al frente y los Soles superaron 97-95 a los Grizzlies para su tercer triunfo en cuatro juegos.T.J. Warren encabezó a los Soles con 27 puntos, y Daniels –quien llegó en septiembre procedente de los Grizzlies– aportó 14 desde el banquillo. Phoenix consiguió su primer triunfo en casa desde el 19 de noviembre ante Chicago.Tyreke Evans encabezó a Memphis con 21 unidades, y Marc Gasol añadió 13 tantos, 10 rebotes, cinco asistencias y cuatro bloqueos. Los Grizzlies han perdido ocho de sus últimos nueve partidos y tienen nueve derrotas en fila en patio ajeno.Celtics 93, Knicks 102Nueva York— Michael Beasley anotó 28 de sus 32 puntos en la segunda mitad, su cifra más alta de la temporada, y ayudó a los Knicks de Nueva York a sacudirse el mediocre regreso de Kristaps Porzingis para derrotar 102-93 a los Celtics de Boston.Beasley volvió a su papel de suplente ante el regreso de Porzingis de una lesión en la rodilla, pero jugó en el cuarto periodo mientras Porzingis veía desde la banca como la ex segunda selección del draft castigaba a los Celtics por toda la duela para ayudar a los Knicks a sentenciar la victoria.Seis candidatos al Salón de la FamaSpringfield, Massachusetts— Steve Nash, dos veces ganador del MVP, el estelar base Jason Kidd, Grant Hill y Ray Allen son algunos de los seis candidatos de primer año para ingresar al Salón de la Fama del Basquetbol Naismith Memorial.Chauncey Billups y Richard Hamilton, compañeros en los Pistones de Detroit, también son elegibles al recinto, que cambió su reglamento para permitir que los jugadores sean entronizados después de tres años de retiro.El recinto anunció a los candidatos para la clase 2018 ayer, en el aniversario en que James Naismith inventó el juego.Entre los entrenadores que aparecen por primera vez en la boleta se incluye a Steve Fisher, quien obtuvo un título con Michigan y fue coach de la generación de los Wolverines conocida como Fab Five, así como Bob Huggins de West Virginia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.