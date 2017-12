Se calan Bravos... entre ellos

Ante la cancelación del juego de preparación contra Cimarrones de Sonora, los Bravos FC Juárez hicieron futbol ayer y sostuvieron un partido interescuadras a dos tiempos de 30 minutos cada uno, -con tercia arbitral-, en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, con triunfo para el equipo suplente por la mínima diferencia.En la segunda mitad, Lucas da Silva sólo empujó al fondo de las redes un balón que dejó suelto dentro del área el portero Alan Sánchez.Con el brasileño Magno Aparecido fuera de acción por una lastimadura, Miguel de Jesús Fuentes, técnico de la escuadra, alineó en el conjunto titular a Iván Vázquez, Alejandro Berber, Jonathan Lacerda, Luis López, Eder Borelli, Elson Dias, Matheus Cotulio Bossa, Irving Ávalos, Mauro Fernández, Rodrigo Prieto y Mario Ortiz.En el cuadro de reservas, Fuentes Razo jugó con Enrique Palos, Alejandro García, Willian Antunes, Wesly Decas, Omar Flores, Ian Arellano, Jaime Toledo, Luis Telles, Lucas da Silva, Raúl Enríquez y Leandro Carrijo.“Es un entrenamiento y empezar a tener ritmo, más minutos de ritmo de juego y estuvo bien, como los muchachos se conocen, de repente se eliminan muchas cosas, pero necesitábamos meter el ritmo de juego que fue lo que se consiguió, la intensidad y el involucramiento de la gente nueva que se está integrando, la gente joven y retomar lo que se venía haciendo”, declaró.Indicó que, en 15 días, a la mayor parte de los jugadores, no a todos, lamentablemente se le olvidan muchas cosas.“Y hay que retomar”, expuso.PRIETO, LO UNICO QUE VALE ES EL ASCENSOCon tres ascensos al máximo circuito en su carrera con Puebla, Dorados Sinaloa y Necaxa, el delantero Rodrigo Prieto enfatizó que en esta división –Ascenso MX-, lo único que vale es subir de categoría, por lo que para el Clausura 2018, el grupo mantiene el objetivo intacto: ascender.“Ganarla, no hay otra. Ya llegamos a la final y no alcanzó. Ahora, tenemos que quedar campeones y ascender. Esta división no vale más que el ascenso y es lo único que estamos buscando”, expuso.Finalizada la primera sesión de futbol en la pretemporada de Bravos, el delantero tapatío comentó que desde este momento, los Bravos tienen la mente puesta en los Toros del Celaya, sus rivales en la fecha uno, el próximo sábado seis de enero.“Bien, debe llegar bien, óptimo, esperemos que lo mejor posible físicamente y, mentalmente, ya estamos listos y puestos en Celaya”, dijo.Acerca del trabajo que el equipo realiza desde el pasado viernes 15, comentó que los integrantes de la escuadra adquieren mucha fuerza día con día.“Era muy necesario para lo que viene. A lo mejor, un poco duros. Apenas ahora –ayer- empezamos a hacer futbol, pero creo que poco a poco vamos a ir soltando en esa parte y ya listos para los amistosos que se vienen”, declaró.Prieto Aubert, quien dijo que los Bravos tienen sed de revancha y afrontarán el mejor torneo, el del cierre del ascenso, afirmó que el juego de mañana sábado, a las 10:00 horas, contra Dorados Fuerza UACH, de Segunda División Premier, será una buena medida para el FC Juárez.“Muy buen partido. Creo que nos va a servir, vamos soltando poco a poco. Va a ser un buen parámetro y nos va a servir para seguir haciendo lo que nos está pidiendo el profesor”, dijo.

