Monterrey.- Los Rayados por fin pudieron levantar un trofeo de campeón en el Estadio BBVA Bancomer.Tras caer en el “Gigante de Acero” en las Finales de Liga del Clausura 2016 ante el mismo Pachuca y hace 11 días la del Apertura 2017 ante su archirrival Tigres, Monterrey se alzó como el campeón de la Copa MX al vencer 1-0 a los Tuzos.Un gol solitario del villano de la Final Regia, Avilés Hurtado, quien erró un penal ante los felinos, le dio el título copero del Apertura 2017 a los Rayados, para ganar por segunda vez este certamen luego de hacerlo en 1991.Al minuto 57 Dorlan Pabon le filtró un balón a Avilés, quien tuvo la paciencia para controlar, hacer un amague y vencer al arquero Alfonso Blanco, sacándose en algo la espina luego de haber fallado en el mismo estadio la pena máxima ante Tigres que pudo haber sido el a 2-2 que alargara a tiempo extra.Pachuca vio cortada una racha de cuatro Finales ganadas sobre equipos regios, dos de Liga y una de Concachampions a Tigres, y una de Liga del Clausura 2016 a los Rayados.El partido, presenciado por 35 mil 658 aficionados, no fue el mejor quizá para una Final, pues ambos equipos parecían poco enchufados; Pachuca por venir del Mundial de Clubes y Rayados tras caer en la Final de Liga.En el primer tiempo las aproximaciones de Rayados fueron de un peligro controlado para los Tuzos.De hecho fue el Pachuca el equipo que tuvo la más cercana al minuto 26, pero la escuadra de Antonio Mohamed se salvó.El japonés Keisuke Honda cobró un tiro de esquina que Juan Pablo Carrizo no pudo cortar, por lo que Angelo Sagal remató de cabeza y luego Franco Jara sólo frente a la portería remató mal y en lugar de meter el balón lo desvió.Luego a José María Basanta le fue perdonada una tarjeta roja, pues le cometió una artera falta a Honda en la recta final del primer tiempo.Para la parte complementaria Rayados se vio más prendido en busca del gol del título, y la afición comenzó a apoyarlos con mayor júbilo, pues desde que cayó el 1-0 se sentía más cerca el cetro.“Vamos, vamos Mooonterrey...”, cantaba la afición en los últimos minutos, al sentir la Copa suya.A Rayados y a su afición seguramente este campeonato no les supo igual que un título de Liga, pero ganando la Copa evitaron pasar otro trago amargo en su estadio inaugurado apenas en agosto del 2015.

