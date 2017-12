Extrañan Acereros a Antonio Brown

Pittsburgh, Pensilvania— Los Acereros de Pittsburgh no intentarán reemplazar a Antonio Brown con un solo hombre.El mejor receptor del equipo está fuera por tiempo indefinido debido a la lesión en la pantorrilla izquierda que sufrió el domingo pasado ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.Eso significa que para el juego ante los Texanos el lunes en Houston, será responsabilidad de Martavis Bryant, el novato JuJu Smith-Schuster y a otros jugadores llenar el enorme hueco que dejó el estelar receptor.“(Brown) siempre es duro porque nunca falta a un entrenamiento, nunca se pierde un juego”, dijo el coordinador ofensivo de los Acereros, Todd Haley, ayer. “No piensas que esa situación se presente a menudo”.Brown gozaba de una temporada de calibre de MVP hasta que se lesionó.Brown, quien se convirtió en el primer jugador en la historia en sumar cinco campañas con al menos 100 recepciones consecutivas, encabezaba la Liga en atrapadas, yardas por la vía aérea y estaba empatado en recepciones de touchdown antes del partido ante Nueva Inglaterra.Con sus 1,533 yardas, Brown tiene más yardas recibidas que otros cuatro equipos –Baltimore, Cleveland, Chicago y Buffalo. El coach Mike Tomlin no quiso fijar un lapso para su posible retorno.“Seré sincero, no lo puedes reemplazar con un solo hombre”, dijo el quarterback de los Acereros, Ben Roethlisberger. “(Brown) no es humano, así que tendremos a varios de los muchachos intentando ocupar ese lugar”.Brown dejó el juego ante los Patriotas a inicios del segundo cuarto, cuando quedó enredado de manera extraña entre una doble cobertura y cayó al suelo en su intento por realizar una recepción en las diagonales.Los Patriotas aprovecharon su ausencia y con el triunfo sobre Pittsburgh controlan sus posibilidades de jugar toda la postemporada de la AFC en casa, aunque requirieron de un touchdown anulado y una intercepción en la zona de anotación en el último segundo para aferrarse al triunfo.“En una situación como enfrentarse a Patriotas, creo que si (Brown) juega, el escenario hubiera sido distinto”, dijo Smith-Schuster.Pero no fue el caso. Y como resultado, los Acereros necesitarán de al menos una victoria –y posiblemente dos– en sus últimos dos juegos para garantizarse un descanso en la primera ronda de los playoffs.“Se requiere que todo el mundo dé la cara”, dijo Haley. “En cuanto a llenar ese vacío, no es gran cosa. Es cuestión de asegurarse que los muchachos hagan lo que supuestamente deben hacer y hagan las jugadas cuando tengan su oportunidad”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.