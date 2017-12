San Sebastián, España— La historia de Carlos Vela y la Real Sociedad tuvo un final feliz.El mexicano marcó un gol en la victoria de ayer 3-1 sobre el Sevilla, el último encuentro con el equipo que jugó los últimos seis años y medio, y como agradecimiento el club y los seguidores le dedicaron la noche en Anoeta.Todo trató del mexicano y eso que no fue titular, situación que no evitó que antes del encuentro saliera al campo con su hijo en brazos y al lado de su pareja para recibir una ovación de parte del público asistente.Otras muestras de afecto fueron una manta colocada en un sector de la grada con imágenes del delantero acompañadas por la frase en euskera "Eskerrik Asko" (Gracias) y otra ovación cuando llegó el minuto 11, esto debido al dorsal del tricolor.Los txuri urdin se fueron al frente al 16’ por medio de un cabezazo de Íñigo Martínez, quien después corrió desde el área rival hasta su banca para abrazar a Vela.Todo iba viento en popa para el gremio realista hasta que casi al cierre del primer tiempo, Wissam Ben Yedder igualó el marcador tras un doble recorte a Diego Llorente y un disparo a quemarropa sobre Gerónimo Rulli.Para el complemento al 66’, de Igor Zubeldía, quien también corrió a la banca para abrazar al tricolor.Un minuto después fue el ingreso de Vela, quien tras un par de acercamientos al arco cerró la noche y su etapa como txuri urdin con el 3-1 al 90', obra de una jugada colectiva entre él, Willian José y Martínez.Con el tanto, su primero en la temporada, todo Anoeta se entregó al mexicano, sus compañeros lo cargaron y elevaron por los aires y la afición no dejó de aplaudirle y corear su nombre.Lospartidos:2011-2012Liga: 35Copa del Rey: 22012-2013Liga: 35Copa del Rey: 22013-2014Liga: 37Copa del Rey: 7Champions: 82014-2015Liga: 29Copa del Rey: 1Europa League: 22015-2016Liga: 35Copa del Rey: 12016-2017Liga: 35Copa del Rey: 42017-2018Liga: 13Copa del Rey: 2Europa League: 2TOTALES 250Losgoles:2011-2012Liga: 12Copa del Rey: 02012-2013Liga: 14Copa del Rey: 02013-2014Liga: 16Copa del Rey: 2Champions: 32014-2015Liga: 9Copa del Rey: 1Europa League: 02015-2016Liga: 5Copa del Rey: 02016-2017Liga: 9Copa del Rey: 12017-2018Liga: 1Copa del Rey: 0Europa League: 0TOTAL:73 goles

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.