Sin rencor

Flowery Branch, Georgia— Devonta Freeman dice sentirse demasiado bien como para seguir guardando rencores en contra del entrenador de Nueva Orleans Sean Payton.A comienzos del último periodo de la victoria por tres puntos de Atlanta sobre los Santos hace dos semanas, Freeman fue detenido sin poder acumular más yardas cerca de la lateral donde se encontraba la banca de Nueva Orleans, y un frustrado Payton hizo burla de él con un ademán un tanto amenazante.Pero Freeman, quien ha tenido que sobreponerse a algunas conmociones esta temporada, dice que eso ya ha quedado en el pasado, y que los Halcones se preparan para visitar a los Santos en un enfrentamiento por el título de la NFC del Sur.“Simplemente estoy muy emocionado de poder salir al campo y divertirme y de poder competir con mis hermanos todos los días”, dijo Freeman. “Me siento muy bien estar de vuelta. No hay razón para echar a perder los buenos momentos”.Freeman sabe que hay mucho en juego en este partido como para dejarse llevar por semejantes distracciones. Los Halcones podrían asegurar un lugar en los playoffs por segundo año consecutivo con una victoria, y podrían ganar títulos de división consecutivos por primera vez en la historia de 52 años del equipo si logran vencer a los Santos y a Carolina en el cierre de la temporada regular el próximo 31 de diciembre.Con tantas cosas en juego, a Freeman no le preocupa tener que estar en presencia de Payton el domingo en el partido por la revancha.“Al final del día, todo se trata de divertirse, todo es amor”, dijo Freeman el miércoles. “Todos nos entendemos entre nosotros debido a que tenemos que lidiar con el mismo tipo de cosas, es por eso que no considero que se tratara de una falta de respeto”.Payton pidió disculpas durante una conferencia telefónica con los reporteros de Atlanta.“Escuchen, el error que cometí esa noche se debió a que dejé que mis emociones se desbordaran”, dijo Payton. “Es lo mismo de lo que hablamos con los jugadores todo el tiempo. No fue algo bueno, y sentí que a manera que el partido transcurría, el incidente llegó a afectar incluso mis propias decisiones en las jugadas. Tengo que ser mejor en ese aspecto como persona”.Freeman sólo quiere mantener una mente clara. Ha tenido que ser sometido en dos ocasiones al protocolo de conmociones desde que firmó una extensión de contrato a cinco años con una garantía de 22 millones de dólares en agosto.Estuvo ausente por tres partidos de la pretemporada y luego regresó con fuerza antes de ser noqueado a comienzos de una victoria el mes pasado sobre Dallas. Desde que fue dado de alta para regresar al campo de juego tras una ausencia de dos semanas, Freeman ha recuperado su antiguo semblante, y lo ha demostrado en los últimos tres partidos, corriendo en 58 ocasiones con un promedio de cinco yardas y capturando seis pases por un promedio de 12.5.“Creo poder hacer varias cosas a la vez, y lo hago muy bien”, dijo. “Puedo hacer de todo. Todo depende de la situación, la jugada y la distancia, para ver en qué tipo de corredor debo convertirme, el tipo de partido y el periodo que se esté jugando. Todo se trata de poder ajustarme, y simplemente intentar de hacer mi mejor esfuerzo a manera que transcurre el partido”.LA Tech 51, SMU 101 2 3 4 TBulldogs 21 21 6 3 51Mustangs 3 7 0 0 10HOY POR TVTazón GasparillaTemple vs FIU6:00 p.m. / ESPNSt. Petersburg, Florida

