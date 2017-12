Quieren Coyotes acabar con mal paso en Sonora

Con dos de los mejores goleadores de la liga en sus filas, los Coyotes de El Paso visitan esta noche a los Soles de Sonora, en busca de romper la racha de dos derrotas consecutivas en acciones de la Major Arena Soccer League (MASL).Christian Gutiérrez con 14 goles y Omar Tapia con 13 se presentan como los mejores goleadores de los Coyotes, además de estar ubicados entre los diez primeros romperredes de toda la liga. Sin embargo, enfrente tendrán al máximo artillero del torneo, Franck Tayou, que en 20 ocasiones ha mandado el balón al fondo de las redes en la presente temporada.El Paso no podrá contar con los servicios del portero titular Jesús Molina, que hace una semana salió lesionado en el juego contra el Monterrey Flash en el Coliseo, y este martes a través de la cuenta oficial de Twitter la directiva confirmó que se trata de una ruptura del tendón de Aquiles, por lo que se perderá el resto de la temporada.Los Soles no contarán con los servicios de Víctor Quiroz, que fue suspendido dos partidos por haber dado un cabezazo intencional a un rival en el partido contra Tacoma del domingo anterior. El segundo juego de suspensión lo cumplirá hasta el 7 de enero cuando el equipo sonorense regrese a la acción.El triunfo para los Coyotes es importante, no solamente para salir del bache de dos derrotas al hilo, sino también para mantener a distancia a los Soles, que no pasan por su mejor momento.El equipo aullador llega a este juego con una marca de 5 victorias y 4 derrotas, que lo colocan en el segundo lugar de la División Suroeste, debajo del líder Monterrey, que continúa invicto después de ocho partidos disputados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.