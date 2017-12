Debido a que el Instituto Municipal del Deporte (IMDEJ) no solicitó en tiempo y forma ser sede de alguna de las 27 disciplinas que se realizarán bajo el marco de la Olimpiada Estatal 2018, Ciudad Juárez no tendrá el desarrollo de este evento el próximo año.El Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), que dirige Juan Pedro Santa Rosa, dio a conocer los municipios que albergarán alguno de los deportes que se efectuarán en la Olimpiada Estatal, y la frontera no aparece como sede.“Son 27 disciplinas deportivas las que oficialmente participarán en el calendario, y tienen como sede los municipios que solicitaron en tiempo y forma recibir algún deporte. Ellos son: Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Camargo, Parral, Delicias, Ojinaga, Ascensión y Chihuahua capital”, señala el comunicado enviado por el ICHD.Por su parte, el director del IMDEJ, Francisco Ibarra declaró que dicha postura del Instituto Chihuahuense le sorprende.“La verdad es que no nos toman en cuenta, no existimos para ellos, no estamos en el radar del deporte estatal. Nosotros hablamos con Santa Rosa y le solicitamos todas las disciplinas, y él me dijo que no podían ser todas, eso fue todo. No existe comunicación con el Instituto Chihuahuense”, comentó Ibarra, quien además aseguró que el ICHD se los ‘brinca’, ya que se ponen en contacto directo con asociaciones y ligas, sin tomar en cuenta al IMDEJ.El subdirector del ICHD, Sergio Hernández Domínguez, fue el encargado de compartir las bases del evento deportivo más importante de Chihuahua en la etapa Infantil y Juvenil.Los avances de la convocatoria para la Olimpiada Estatal y Campeonatos Estatales 2018, se presentaron ante los representantes de las Asociaciones Deportivas.En dicha convocatoria se dieron a conocer los trabajos de preparación, que comenzarán a partir del mes de enero.Los días 1 y 2 de febrero será el proceso de inscripción para los municipios, mientras que, la junta técnica será el 9 de febrero y etapa de competencias será del 9 al 18 del mismo mes.“A través de esta convocatoria se pretende alcanzar la participación de 5 mil 500 deportistas en ambas ramas y en su categoría correspondiente, es por ello que armamos una estrategia para atender a los deportes de conjunto, de raqueta e individuales”, expresó Sergio Hernández.La capital del estado es la que tienen la mayor cantidad de disciplinas, con un total de ocho. Allá en la ciudad de Chihuahua se llevarán a cabo el atletismo, esgrima, handball, polo acuático, rugby, tenis, triatlón y voleibol de playa.Cuauhtémoc y Parral tendrán el desarrollo de cinco deportes. En la tierra de las manzanas se realizarán el bádminton, basquetbol, racquetbol, softbol y voleibol de sala.La tierra minera será la encargada de recibir al boliche, charrería, frontón, futbol asociación y judo.Delicias tendrá tres disciplinas (ciclismo, tenis de mesa y tiro con arco). A Nuevo Casas Grandes se le otorgaron ajedrez y boxeo; a Camargo beisbol y taekwondo. Con un deporte aparecen Ojinaga (karate do) y Ascensión (levantamiento de pesas).