Buscan consuelo

Ciudad de México— Monterrey y Pachuca quieren regalo de Navidad adelantado.Tras disputar el Mundial de Clubes en Abu Dabi, los Tuzos visitarán esta noche a los Rayados, que tras perder con Tigres hace 11 días la Liga, hoy disputarán otra Final, ahora la de la Copa MX.Ambos equipos intentarán despedir el año de manera digna tras no lograr los objetivos trazados.Luego de su largo viaje de Emiratos Árabes Unidos, tras conseguir el tercer lugar del Mundialito, los Tuzos no tendrán cuadro completo para hacerle frente a los de Antonio Mohamed. El técnico Diego Alonso no podrá contar con Jonathan Urretaviscaya, uno de los elementos que vive un gran momento con los hidalguenses, debido a una claúsula que le prohibe jugar ante Rayados, escuadra en la que militará a partir del Clausura 2018.A esa baja se le sumaría la de Erick Gutiérrez, quien todavía no se recupera de una lesión en la rodilla que incluso frustró su debut en el Mundial de Clubes.Erick Sánchez y Angelo Sagal serían los elegidos para cubrir las bajas de “Urreta” y “Guti”.“Estamos bien, con energía, bien preparados y con mucho futbol, hay que afrontarlo de la mejor manera para así llegar óptimos a la Final de Copa.“Creo que están dolidos (Rayados), pero van a salir con más ansias de salir campeones después de que estuvieron a un paso de poder lograrlo, así que lo mismo por el lado de nosotros, venimos motivados por alcanzar el tercer lugar en el Mundial de Clubes y con esa sensación que podíamos jugar la Final con el Real Madrid”, dijo Sagal en entrevista con CANCHA.Hablar de escenarios imponentes no asusta a Pachuca, porque si bien el Estadio BBVA Bancomer será un factor a considerar, los Tuzos ya lograron imponerse en una Final en la propia casa de Rayados, en el Clausura 2016.El premio de consolación está en juego.

