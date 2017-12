Humillan Bulldogs a Mustangs de SMU

Frisco, Texas— J’mar Smith lanzó tres pases de anotación y corrió para anotar, la defensa de Louisiana Tech anotó en dos ocasiones y los Bulldogs consiguieron una victoria de 51-10 sobre un desordenado equipo de SMU anoche en el Frisco Bowl.Smith completó 15 de 23 pases por 216 yardas, y Teddy Veal capturó cuatro pases por 84 yardas para Louisiana Tech. Los Bulldogs tomaron una ventaja de 42 a 10 al llegar al medio tiempo.SMU cometió un fumble en su primer saque ofensivo y perdió el ovoide en sus primeras tres avanzadas y seis veces en total por el resto del partido.Fue un decepcionante debut para el entrenador de SMU Sonny Dykes contra su ex universidad. Dykes mantuvo una marca de 22-15 en Louisiana Tech del 2010 al 2012 antes de irse a California en el 2013. Dykes fue despedido de California hace un año, y pasó esta temporada como analista ofensivo en TCU antes de ser contratado por SMU para reemplazar a Chad Morris el 11 de diciembre.Con la mayoría del personal uniéndose a Morris en Arkansas, Dykes fue elegido para fungir como entrenador en el partido del bowl e instaló al asistente de posgrado G.J. Kinne como coordinador ofensivo para dicho partido.Esto no tuvo el efecto que se deseaba.Smith le dio a los Bulldogs una ventaja de 7 a 0 con una finta de una yarda con 7:43 minutos restantes en el primer cuarto. Louisiana Tech consiguió colocarse en una muy favorable posición en el campo tras el retornó de una intercepción por 31 yardas por parte de Secdrick Cooper para llegar hasta la yarda 30 de SMU.Amik Robertson retornó una intercepción por 55 yardas para un touchdown faltando menos de un minuto, imponiendo una ventaja de 14 a 0.SMU logró quedarse con el balón en su cuarta avanzada, pero no pudo llegar a la zona de anotación y se conformó con un gol de campo.Tras la petada de despeje, Jaqwis Dancy logró retornar el balón por 65 yardas, preparando luego el camino para un pase de anotación de seis yardas de Smith dirigido a Veal para poner el marcador 21 a 3.

