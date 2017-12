Trae alegría a Vaqueros el regreso de Elliott

Frisco, Texas— Los compañeros de equipo de Ezekiel Elliott hicieron alusión a la animada personalidad que el corredor mostraba en los vestidores, y que seguramente habían extrañado —junto con sus habilidades futbolísticas— durante la suspensión de seis partidos del jugador estrella.Pero Elliott no se mostró interesado en compartir ese atributo de sí mismo, ni muchas otras cosas durante la sesión de 70 segundos que tuvo con los reporteros, misma a la que el líder en acarreos de la NFL del año pasado le puso fin de manera abrupta debido a que no quiso responder a preguntas sobre cómo empleó su tiempo fuera del equipo.“Está bien, eso será todo”, dijo Elliott tras la quinta pregunta que se le hizo al respecto —la de por qué no quiso hablar de lo que hizo en Cabo San Lucas, México, dónde pasó la mayor parte de su suspensión, debido a acusaciones por violencia doméstica.Elliott encaró la decisión del comisionado Roger Goodell por el transcurso de dos meses en las cortes federales y en tres tribunales estatales. Su equipo legal ganó algunos interdictos y logró hacer que se le otorgaran otros fallos favorables que lo mantuvieron en el campo de juego por ocho partidos antes de que abandonara el caso, luego que una corte de apelaciones en Nueva York le negara un último interdicto.Poco después de haber anunciado que le pondría fin a la apelación, Elliott se fue a México. Hay fotos de él corriendo en una playa, y aparentemente realizó un documental, el cual aún no ha sido dado a conocer. Elliott no habló de eso tampoco.“Sólo véanlo”, dijo. “Díganme qué mensaje les deja”.Los agentes de Elliott dijeron hace seis semanas que el ex jugador estrella de Ohio State daría a conocer una “declaración personal” antes de su regreso, pero eso nunca sucedió.La cosa más cercana a ello fue su respuesta que ofreció el miércoles, cuando Elliott respondió a una pregunta sobre lo que aprendió, al decir que él no estaba ahí para hablar del episodio y luego agradeció a los Vaqueros, a su familia y a sus fans.“Especialmente a los fans de los Vaqueros que siguieron creyendo en mí por el transcurso de este tiempo tan difícil y que siguieron teniendo un poco de esa fe en mí”, dijo Elliott. “Ya no voy a hablar de este asunto. Esta es la última vez que ustedes me oirán hablar de esto. Así que por favor, ya no me pregunten más”.Los Vaqueros quedaron en 3-3 sin Elliott, perdiendo los primeros tres partidos antes de conseguir la más reciente racha de tres partidos ganados al hilo, misma que los ha mantenido con vida en la contienda por el comodín de la NFC. Dallas debe ganar sus últimos dos partidos, comenzando el domingo en casa contra Seattle, y recibir la ayuda necesaria de parte de varios equipos.Elliott corrió con el primer equipo en su primera práctica el miércoles, y la ofensiva de Dallas, la cual se las ingenió para seguir ganando partidos incluso cuando él estuvo ausente, cree tener ahora una mayor efectividad al poder contar con su versátil corredor, receptor de pases y bloqueador.“Simplemente él hace que nuestra ofensiva sea aún mejor”, dijo el mariscal Dak Prescott.