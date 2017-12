Despide Gatlin a su entrenador

Londres— Justin Gatlin despidió a su entrenador Dennis Mitchel después de que una investigación periodística pareció mostrar a personas allegadas al velocista que ofrecían drogas para mejorar el rendimiento.“Me sorprendió y me conmocionó enterarme que mi entrenador tendría algo que ver con estas acusaciones”, escribió el campeón mundial de los 100 metros mediante una publicación en su cuenta de Instagram. “Lo despedí tan pronto me enteré de esto”.La Unidad de Integridad de la federación internacional de atletismo (IAAF) dijo que investiga las acusaciones junto con la agencia antidopaje de Estados Unidos. La investigación fue publicada en la edición del martes del periódico británico The Daily Telegraph.“Esas son acusaciones muy serias”, dijo Brett Clothier, jefe de la Unidad de Integridad de la IAAF, “y tienen que ver con la médula de la integridad del atletismo”.El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, consideró las acusaciones como “muy graves”.The Telegraph reportó que Mitchell y un agente de atletas, Robert Wagner, se reunieron con periodistas encubiertos en la Florida y ofrecieron conseguir y proporcionar testosterona y hormona de crecimiento humano para un actor que supuestamente se entrenaba para una película, a cambio de 250.000 dólares.El periódico reportó que Mitchell y Wagner fueron grabados en secreto diciendo que el uso de sustancias prohibidas es común en el deporte de pista y campo.Wagner, por su parte, afirmó que el reportaje tiene varios errores, y afirmó que se basa en declaraciones suyas que eran mentiras.“Inventé cosas para impresionarlos, instigado por una situación ficticia”, dijo Wagner en un comunicado a la AP. “Eran puras habladurías. No conseguí ni suministré sustancias a los reporteros, pero fui un estúpido al decir que podía”.Wagner dijo que avisó sobre la situación a la Unidad de Integridad del atletismo hace cuatro semanas.Gatlin, de 35 años, ha sido suspendido dos veces por dopaje.“No estoy usando ni he utilizado PED (sustancias para mejorar el rendimiento)”, escribió Gatlin en Instagram. “Estoy contemplando todas las alternativas, y no permitiré que otros mientan al respecto. No tengo más comentarios ya que esto es un asunto legal ahora. Ahora escucharán de mi abogado”.Coe dijo que la IAAF empezó a fijarse más en “las personas que rodean a los atletas”.

